Diputado Alfredo Lozoya sufre caída al montar su caballo | VIDEO

El incidente se registró el martes.

El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán, sufrió una caída de su caballo en la Plaza del Ángel, en el Centro Histórico de Chihuahua, cuando grababa un spot promocional de su primer informe de actividades.

El incidente ocurrió cuando el legislador, conocido como “El Caballo Lozoya”, era abordado por reporteros.

Según los informes, el caballo, de raza Frisón, resbaló en el piso mojado y cayó, arrastrando al diputado en la caída.

Las herraduras del animal y el agua en el pavimento provocaron que perdiera el equilibrio, se informó.

La grabación del spot se realizaba durante la mañana del martes.

El diputado vestía botas y sombrero, mientras su equipo de producción captaba varias tomas en el centro de la plaza, como parte del material audiovisual para difundir los resultados de su primer año en el cargo.

Tras el incidente, el equipo de producción continuó con el calendario programado de actividades para el spot.

No se reportaron lesiones graves ni para el diputado federal por Movimiento Ciudadano Alfredo Lozoya Santillán ni para el caballo.

El diputado federal del partido Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya, se cayó de un caballo cuando grababa un spot en el centro por su primer informe pic.twitter.com/RobwiwtKw2 — Novedades de Chihuahua (@novedadesdechih) November 26, 2025

