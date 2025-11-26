Durante grabación de spot

Diputado Alfredo Lozoya sufre caída al montar su caballo | VIDEO

Diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán, sufrió una caída de su caballo en la Plaza del Ángel, en Chihuahua; incidente se da cuando el político era abordado por reporteros

El incidente se registró el martes.
El incidente se registró el martes. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán, sufrió una caída de su caballo en la Plaza del Ángel, en el Centro Histórico de Chihuahua, cuando grababa un spot promocional de su primer informe de actividades.

El incidente ocurrió cuando el legislador, conocido como “El Caballo Lozoya”, era abordado por reporteros.

Según los informes, el caballo, de raza Frisón, resbaló en el piso mojado y cayó, arrastrando al diputado en la caída.

TE RECOMENDAMOS:
La toma de protesta se realizó este miércoles 26 de noviembre.
En Nuevo León

Toma Samuel García protesta a 200 policías de Fuerza Civil y presenta nueva división de caminos

Las herraduras del animal y el agua en el pavimento provocaron que perdiera el equilibrio, se informó.

La grabación del spot se realizaba durante la mañana del martes.

El diputado vestía botas y sombrero, mientras su equipo de producción captaba varias tomas en el centro de la plaza, como parte del material audiovisual para difundir los resultados de su primer año en el cargo.

Tras el incidente, el equipo de producción continuó con el calendario programado de actividades para el spot.

No se reportaron lesiones graves ni para el diputado federal por Movimiento Ciudadano Alfredo Lozoya Santillán ni para el caballo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La distinción fue otorgada este 26 de noviembre del 2025.
"Libre de Derecho, comprometidas con la educación de calidad"

Recibe Gobernador Rocha Moya la distinción ‘Benefactor Universitas’ de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa