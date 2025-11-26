En espacios recuperados de Ecatepec, arranca el programa Cambia de Cancha.

En 34 espacios recuperados de 17 comunidades prioritarias de Ecatepec iniciará el programa Cambia de Cancha, donde mil promotores deportivos capacitados y certificados impartirán diversas actividades a jóvenes del municipio, con el objetivo principal de alejarlos de la violencia y las adicciones.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que después de una prueba piloto el próximo 29 de noviembre arrancará el programa con mil promotores deportivos capacitados y certificados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuya meta es extenderlo a los 500 espacios deportivos de la localidad para beneficiar a 200 mil jóvenes.

La munícipe agregó que durante mucho tiempo los jóvenes de Ecatepec fueron olvidados por las autoridades y estigmatizados socialmente: “Que si no estudian, que si solo están en las calles o que si son un riesgo”.

Dijo que las cifras muestran el grado de abandono a este sector, pues uno de cada tres jóvenes dejó la escuela para trabajar o por falta de recursos, más de 45 mil no estudian ni trabajan no por falta de voluntad sino porque no había oportunidades reales en sus colonias y en amplias zonas del municipio existe solo un espacio deportivo funcional por cada 20 mil habitantes.

“Eso no es desinterés juvenil, eso es abandono institucional y nosotros lo estamos rompiendo de raíz. Por eso, Cambia de Cancha es una decisión política de cambiar el destino de una generación.”, expresó.

Añadió: “Cambiar de Cancha significa cambiar el abandono por acompañamiento, cambiar la soledad por comunidad, cambiar el riesgo por deporte, cambiar las adicciones por disciplina y cambiar la calle sin rumbo por espacios seguros y organizados”.

Cisneros Coss afirmó que el programa “significa que nuestros jóvenes ya no estarán a merced de las violencias, sino respaldados por el Estado, por sus familias y por su comunidad. Cambiar de cancha es decirles a nuestras juventudes: Aquí estamos. No están solos. Esta vez el gobierno sí llegó”.

Detalló que el programa piloto atendió a mil 500 jóvenes en 34 espacios deportivos recuperados de 17 colonias prioritarias y la meta es tener presencia en los 500 espacios públicos de Ecatepec. Se impartirán gratuitamente actividades deportivas, recreativas y artísticas, como acondicionamiento físico, disciplinas deportivas y actividades artísticas.

Cada espacio tendrá material deportivo, uniformes, jumpings, balones, ajedrez y equipamiento otorgado por Conade y el gobierno municipal.

Vianey Duarte Pineda, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec (Imcufidee), dijo que los promotores deportivos son jóvenes de la localidad que fueron certificados, donde los supervisores y capacitadores recibirán cinco mil pesos mensuales, los mentores tres mil pesos y los auxiliares dos mil pesos, además de que entregarán 35 mil 750 equipos, como balones, conos, aros, brincolines y juegos de ajedrez, así como kits de uniformes completos.

