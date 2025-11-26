En la “Reunión Estatal de Cultura 2025”

Maru Campos anuncia la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes

La gobernadora de Chihuahua indicó que el FORCA impulsará proyectos de creadores y propuestas hechas por los ayuntamientos

Maru Campos anuncia la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes.
Maru Campos anuncia la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En el marco de la “Reunión Estatal de Cultura 2025”, la gobernadora Maru Campos anunció la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes (FORCA), esquema bajo el cual se impulsarán proyectos de creadores y propuestas hechas por los ayuntamientos.

Tiene como objetivo generar iniciativas con impacto artístico y cultural, basadas en la descentralización, la democratización y la equidad en el derecho al acceso a la cultura.

Durante el acto que se llevó a cabo en el Museo Casa Chihuahua, la mandataria destacó la relevancia de distribuir equitativamente oportunidades y recursos todo el territorio.

TE RECOMENDAMOS:
Caen cuatro presuntas responsables de "desplazar tarjetas"
En Ecatepec

Cae en Ecatepec presunta banda de ‘desplazadoras’ de tarjetas

El FORCA, dijo, es un instrumento construido para que los apoyos no se queden en el centro, ni se dispersen sin brújula, sino que lleguen a donde realmente se crea la cultura, a los territorios, a las manos y a las voces que la hacen posible.

Explicó que se quiso romper con una lógica que por años orillaba a que el Estado, decidiera desde lejos los proyectos para cada comunidad.

“Incluir a los municipios es abrir el mapa cultural de Chihuahua y permitir que cada región cuente su historia con su propia con su propia voz. Eso es democratizar y sobre todo, eso es hacer justicia cultural”, sostuvo la mandataria estatal.

Ambas modalidades van de la mano para que las y los participantes cubran los gastos para sus actividades o proyectos, como insumos, equipamiento, viáticos y logística.

En cuanto a los municipios, señaló que a partir de 2026 podrán acceder a un monto máximo de 1.5 mdp por proyecto, para garantizar un mayor número de iniciativas.

“Hoy entendemos que la vida cultural no se decreta, se reconoce, se acompaña y se impulsa desde la cercanía. Por eso el Fondo funcionará a través de los municipios, porque son ellos quienes conocen a sus artistas”, abundó.

En su intervención la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, mencionó que la cultura debe fortalecerse desde el lugar donde nace y resaltó que Chihuahua es un espacio plural, extenso y diverso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
En espacios recuperados de Ecatepec, arranca el programa Cambia de Cancha.
Buscan llegar a 500 espacios deportivos

En espacios recuperados de Ecatepec, arranca el programa Cambia de Cancha