Recibe Gobernador Rocha Moya la distinción ‘Benefactor Universitas’ de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

En reconocimiento por el apoyo otorgado a la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, dicha institución de educación superior otorgó al gobernador Rubén Rocha Moya la distinción académica “Benefactor Universitas”, en una sesión solemne de su Consejo General, donde el mandatario estatal recibió una placa de reconocimiento y le fue colocado un pin distintivo, frente a la comunidad universitaria.

Rubén Rocha Moya arribó a la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde fue recibido por su rector, Rodolfo Campoy de la Vega, acompañado por todos los miembros del Consejo General y cientos de alumnos, para participar en esta sesión que tuvo lugar en el patio central de este claustro de educación superior.

“Agradezco a las y los integrantes del Consejo General de esta institución por otorgarme el grado que por siempre portaré con especial orgullo, lo único que he tratado de hacer hasta hoy es ser congruente con mi visión del papel estratégico que juega la educación en los procesos de transformación de los pueblos, donde la Escuela Libre de Derecho es parte de ese universal engranaje”, dijo Rubén Rocha Moya.

En su mensaje, Rubén Rocha Moya afirmó que a 53 años de su fundación, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa ha cumplido y sigue cumpliendo su cometido, pues su mayor importancia radica en su función como bastión de conocimiento y formación ética, y a lo largo de los años de sus aulas han egresado profesionales que han incidido en el ámbito jurídico, político y social de Sinaloa y de otras regiones del país.

Rubén Rocha Moya añadió que muchos de sus egresados han ocupado posiciones relevantes en el ejercicio del derecho, la docencia y la función pública, lo que ha permitido que impacte de manera significativa en la vida social y política del estado.

“Con instituciones como la Libre de Derecho, comprometidas con la educación de calidad y con una visión progresista, Sinaloa ensancha sus horizontes y sus esperanzas”, precisó Rubén Rocha Moya.

Por su parte, el rector Rodolfo Campoy de la Vega, dijo que el otorgamiento de esta distinción tiene por objeto honrar a quien ha favorecido de manera significativa el cumplimiento de los fines sustantivos de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, reafirmando el principio de ser una comunidad abierta, plural y agradecida con todas aquéllas y aquéllos que hacen posible su crecimiento y permanencia.

“La presente distinción tiene como finalidad reconocer públicamente al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado, su generosidad y alto compromiso con nuestra Alma Máter; por ello, nos congratulamos de estar hoy aquí en esta sesión solemne del Consejo General para rendirle un testimonio de reconocimiento”, dijo el rector para enseguida hacerle entrega de una placa de reconocimiento y colocarle el distintivo alusivo en la solapa del saco.

Gobernador Rubén Rocha Moya etiquetará en su presupuesto 2026 recursos para becas a alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

En un momento de su mensaje, el gobernador Rubén Rocha Moya adelantó que este sábado 29 de noviembre enviará a las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, para su consideración y eventual aprobación, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, en el cual incluirá un apartado especial que tiene que ver con la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, y que se trata de recursos destinados para becas a sus estudiantes.

“El próximo sábado estaré enviando para su discusión y aprobación al honorable Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos donde se incluye una partida que le permita a esta institución becar o ayudar a los estudiantes de diferentes maneras, eso va ahí”, adelantó.

También asistieron como invitados especiales a esta sesión solemne, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; y el rector honorario de esta institución, José Carlos Álvarez Ortega, quien actualmente es rector de la Universidad del Policía.

