Azucena Cisneros inaugura repavimentaciones del Camino Viejo a San Agustín y Calle 12 en Ecatepec.

Una transformación se vive en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, donde la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró las repavimentaciones del Camino Viejo a San Agustín y Calle 12, junto con la instalación de un Boster para mejorar la dotación de agua y la iluminación de dichas vialidades; sin embargo, anunció que “lo mejor está por venir”.

Hace meses las citadas calles se encontraban devastadas y hoy Cisneros Coss se dio cita, junto con servidores públicos y vecinos, para cortar el listón inaugural de ambas avenidas, que convergen con las colonias Jardines de Santa Clara, Prados de Santa Clara y Héroes de la Independencia.

La presidenta municipal anunció que está gestionando que “nos den el doble de recursos…, porque yo tengo mucha responsabilidad. Tengo muchísimos vecinos que atender, yo no tengo otro interés. Yo todo el tiempo estoy pensando cómo convulsiono Ecatepec para llevar más servicios”.

TE RECOMENDAMOS: Buscan bajar costos Festival Abarrotero Ecatepec apoya a comerciantes para aumentar ganancias

Agregó: “A mí no me van a encontrar nunca nada, me han querido ensuciar y ha sido infame la campaña de desprestigio, pero jamás me van a encontrar algo, porque yo vivo en la misma casa, con la misma gente. Lo único que me diferencia de todos ustedes es que tengo la gran responsabilidad (…), es un honor gobernar este gran municipio y el honor me lo dieron ustedes”.

Puntualizó que va a regresar no solo a esa región, sino que seguirá recorriendo todo el territorio municipal “porque hoy lo que yo les digo es que vamos a seguir avanzando en todas estas colonias en seguridad, en iluminación, en reparación de todo lo que se tiene que hacer, como nunca en la historia de Ecatepec”, dijo.

La Dirección Obras Públicas pavimentó con mezcla asfáltica siete mil 724 metros cuadrados del Camino Viejo a San Agustín, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Circunvalación Poniente, con costo de 2 millones 708 mil 293 pesos, alcanzando un ahorro de un millón 527 mil 267 pesos; también repavimentó tres mil 582.50 metros cuadrados de Calle 12, entre avenida Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San Agustín, con inversión de un millón 361 mil 964 pesos, lo que representa ahorro de 602 mil 019 pesos.

Trabajadores de Servicios Públicos instalaron en el lugar 89 luminarias, podaron árboles y balizaron topes y guarniciones; mientras que personal del Organismo de Agua (Sapase) construyó un Boster, sistema de bombeo para mejorar la dotación de agua en la región, y también repararon tres enormes fugas de agua y cambiaron válvulas. Todo esto para cumplir con el compromiso de Cisneros Coss de brindar agua por la red.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR