Catrinas de Michoacán se venderán en línea en tiendas departamentales: Ramírez Bedolla

Las famosas catrinas de barro de Capula, una de las piezas infaltables en la celebración de Noche de Muertos, están a solo un clic en la tienda en línea de Liverpool, luego de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Michoacán y la empresa que beneficia de manera directa a los artesanos locales.

El mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las esculturas pintadas a mano se comercializan desde esta semana a través del sitio www.liverpool.com.mx, garantizando un precio justo para las personas artesanas que las elaboran.

Las catrinas de barro de Capula cuentan con reconocimiento internacional, tras la declaratoria de Indicación Geográfica otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que no solo las protege de la piratería, sino que además las proyecta a nivel mundial.

Alfredo Ramírez Bedolla apuntó que esta alianza comercial representa una nueva oportunidad para que el arte popular michoacano llegue a nuevos sitios, así como un orgullo para el Gobierno estatal, ya que con ello se impulsa a los productores locales y el desarrollo económico de la región, con la garantía de que quienes las adquieran posean piezas auténticas.

Alfredo Ramírez Bedolla explicó que las catrinas son elaboradas por manos de personas artesanas originarias de Capula, una tenencia de Morelia donde existen más de 700 talleres tradicionales que preservan las técnicas y saberes que se heredan de generación en generación. Además, en estos lugares también crean otros trabajos de alfarería punteada y barro, con diseños únicos que los distinguen de otras regiones del país.

La alianza entre el Gobierno de Michoacán y la tienda departamental Liverpool beneficia actualmente a 56 artesanos certificados que elaboran las esculturas de barro, mismas que después son cocidas en horno para dejarlas al natural o pintarlas de llamativos colores.

