Desata el crimen ola de violencia en Villahermosa

Un elemento de la Guardia Nacional, en tareas de proximidad con la población, ayer en Nacajuca, Tabasco.

EL TRASLADO de reos de alta peligrosidad y detenciones recientes provocaron que grupos delictivos lanzaran ayer una embestida violenta, con la quema de al menos ocho vehículos y la diseminación de “ponchallantas” en Villahermosa.

El fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, expuso que los disturbios que se registraron la madrugada del miércoles fueron consecuencia del traslado de reos al municipio de Huimanguillo.

El martes pasado, después de las 11 de la noche, automovilistas reportaron la colocación de ponchallantas en varias zonas de la ciudad, como la carretera Villahermosa-Cárdenas; en la calle 17 de Diciembre esquina con Revolución; en la colonia Atasta de Serra, así como en la ranchería Ixtacomitán segunda sección y en el kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

El Tip: LA AUTORIDAD no aclaró cuál grupo delincuencial es el autor de los ataques, pero la zona es disputada por La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De igual manera, se reportó la quema de al menos ocho vehículos en el interior de la agencia de autos Jet Van, ubicada sobre la vía Villahermosa-Cárdenas, a la altura de la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección.

En entrevista con medios locales, el fiscal estatal explicó que fueron 27 los generadores de violencia que estaban distribuidos en el penal de Macuspana y otros, en su mayoría en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST), quienes fueron trasladados al municipio de Huimanguillo.

“La quema de vehículos, entre otras cosas, obedece a la reacción de algunos grupos por las detenciones y traslados de esas personas al centro penitenciario”, dijo.

Mencionó que también fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una conocida como El Caníbal, en operativos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, por su presunta relación con delitos de alto impacto.

A estas acciones se sumó la ejecución de dos hombres por personas armadas en un domicilio particular ubicado sobre la calle Tikal, en Pomoca, Nacajuca.