Gremios disputan a balazos las obras

Incendio de maquinaria para la construcción, ayer, en la vía Puebla-Tlaxcala.

LA DISPUTA entre sindicatos por la construcción de la ampliación de la autopista Puebla-Tlaxcala terminó ayer con bloqueos, quema de maquinaria para la construcción y hasta balazos.

Se trata de una obra de 16 kilómetros que tardará dos años y se calcula una inversión de mil millones de pesos, para lo cual la empresa PAC, SA de CV, se comprometió a ampliar de dos a cuatro carriles la autopista.

De acuerdo con reportes locales, obreros agremiados bloquearon ambos sentidos de la vialidad y quemaron dos retroexcavadoras, además de que algunos trabajadores fueron recibidos a balazos al llegar a laborar.

De acuerdo con trabajadores afiliados a la CTM y a la CATEM, el incitador a la violencia fue identificado como Rafael Carvarín Ramírez, líder del sindicato 20 de Noviembre, quien también sería responsable de las agresiones y quema de vehículos el pasado 3 de octubre, en esa misma vialidad.

Este no es el primer enfrentamiento entre sindicatos, ya que el pasado octubre trabajadores de la obra fueron golpeados y expulsados del lugar, en donde iniciaban los trabajos, con el fin de que los trabajadores no se presentaran y no ejecutaran la obra y, en consecuencia, se la entregaran a alguien más.

Los obreros afirmaron que no es la primera vez que Carvarín Ramírez actúa de esta manera para quedarse con las obras que, por medio de licitación, ganan los sindicatos regionales.