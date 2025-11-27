Logró fugarse: coronel que dirigía a los escoltas de Carlos Manzo

El coronel del Ejército Mexicano José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe del equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continúa prófugo desde el operativo en el que fueron detenidos siete custodios del edil, asesinado el pasado 19 de noviembre.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Jiménez Miranda, quien no solo coordinaba la seguridad inmediata del presidente municipal, sino que fue quien reclutó y conformó al grupo de escoltas, integrado en su mayoría por exmilitares traídos de otros estados para reforzar la protección del alcalde.

Su paradero se desconoce desde el momento en que logró escapar del dispositivo de captura.

TE RECOMENDAMOS: En el marco del Día del Ganadero Rubén Rocha Moya reconoce contribución del sector ganadero sinaloense

El coronel había ocupado previamente el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal, puesto que dejó tras señalamientos de violencia intrafamiliar. A pesar de su salida, permaneció al frente del equipo de seguridad personal de Manzo, decisión que hoy es cuestionada por autoridades estatales y federales debido al peso que tiene en la investigación.

Los siete escoltas capturados fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión, luego de que la Fiscalía argumentó que, pese a estar encargados de la seguridad del alcalde, no actuaron para impedir el ataque que terminó con su vida. Permanecerán bajo medida cautelar mientras avanzan las indagatorias.

En la misma causa penal también fue vinculado Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato.

La fuga de Jiménez Miranda es considerada clave, ya que su testimonio y su papel dentro de la estructura de seguridad del alcalde son fundamentales para esclarecer si hubo negligencia, omisiones graves o incluso complicidades dentro del cuerpo de protección de Manzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL