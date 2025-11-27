Maru Campos llama al Gobierno Federal y a manifestantes a lograr un acuerdo tras bloqueos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado a los representantes del Gobierno Federal y a quienes se manifiestan, a alcanzar los acuerdos que permitan liberar los tramos carreteros, toda vez que la situación ya empezó a afectar la economía y la vida de las familias.

Aclaró que como Gobernadora reconoce la legitimidad de este movimiento y la urgencia de que las demandas sean resueltas. Sin embargo, la movilidad, la actividad económica, el suministro de alimentos, medicamentos e insumos esenciales en la entidad, ya registran rezagos.

“Por eso hago un llamado respetuoso y urgente, tanto al Gobierno Federal como a los grupos que se están manifestando, para que encuentren a la brevedad una solución a través de los canales institucionales que les corresponden”, añadió la mandataria estatal.

Consideró urgente encontrar soluciones sin afectar a quienes también dependen de estas carreteras.

“Confío en que la Federación pueda agilizar los procesos de diálogo y atención, que permitan responder a las demandas del sector transportista, de los productores del campo y de nuestro derecho al agua”, expuso.

Reiteró su respeto y respaldo a las mujeres y hombres que se manifiestan, a quienes pidió buscar una alternativa en lo local, que permita continuar efectivamente con la manifestación y la exigencia de sus demandas, sin dañar el empleo, la salud y la calidad de vida de las familias.

“Chihuahua no puede detenerse. Estoy de acuerdo con ustedes, es tiempo de diálogo, de soluciones y de actuar con responsabilidad pero sin afectarnos a nosotros mismos”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR