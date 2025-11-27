Rubén Rocha Moya reconoce contribución del sector ganadero sinaloense.

En el marco del Día del Ganadero, el gobernador Rubén Rocha Moya, compartió la celebración con las y los integrantes de este sector primario, vital para el desarrollo económico de Sinaloa, en quienes reconoció su contribución para lograr la soberanía alimentaria del estado y del país.

El gobernador Rocha, refrendando su compromiso con la innovación y fortalecimiento ganadero, señaló que, el gremio es una fuerza clave que enaltece a Sinaloa como productor de alimentos a nivel nacional, a pesar de las dificultades que atraviesa el sector.

“Los felicito, les digo que siempre voy a estar con ellos apoyándolos para que la ganadería crezca en Sinaloa, se mejore. Crezca en calidad y crezca en número" afirmó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello, destacó el trabajo que esta dependencia mantiene en la prevención sanitaria para evitar el gusano barrenador, así como, la disposición y unidad del gremio, compuesto por más de 25 mil agremiados en el estado, que ha permitido fortalecerlo para beneficio de miles de familias que dependen de esta actividad.

Cabe destacar que, fortaleciendo los lazos entre las y los ganaderos sinaloenses, durante la celebración además de comida, música y ambiente festivo, se rifaron cuatro vaquillas, dos ovinos de registro (borregos/cabras), y 300 regalos más.

El Gobernador Rocha, estuvo acompañado de Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa; Alfedo Valdez Zazueta, subsecretario de Ganadería; Ramón Gallegos, subsecretario de Agricultura estatal; Carlos Zazueta Zatarain, secretario de la Unión Ganadera; Roel García Heredia, representante en Sinaloa de SENASICA; Jesús Vega Acuña, representante de la SADER en Sinaloa y el diputado Carlos Escobar.

