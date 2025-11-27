Tere Jiménez busca comercialización internacional de vinos y productos hecho en Aguascalientes desde Canadá

La Mandataria estatal está de gira de trabajo por Canadá.

La gobernadora Tere Jiménez consolidó importantes alianzas estratégicas que posicionan a Aguascalientes como socio clave en el comercio internacional, destacando las fortalezas competitivas del estado como un territorio seguro, confiable y con un entorno industrial en constante crecimiento, durante su visita de trabajo por Canadá.

En su primer día de trabajo, la gobernadora participó en encuentros donde se exploraron posibilidades para fortalecer al sector vitivinícola y agroindustrial y acceder a nuevos mercados.

Inicialmente se reunió con directivos de la Agencia Cottonwood, especializada en la importación y distribución de vinos en la región de Ontario, donde presentó el catálogo de etiquetas y viñedos locales: “La labor de este sector hace de Aguascalientes un aliado estratégico para el comercio vitivinícola a nivel mundial”, destacó.

Asimismo, Tere Jiménez dialogó con George Soleas, presidente y director ejecutivo de la Liquor Control Board of Ontario (LCBO), una de las organizaciones de control y distribución de vinos más grandes del mundo, a quien le expresó su interés de promover los vinos y mezcales de Aguascalientes a nivel internacional.

“Queremos que conozcan la calidad, tradición y potencial de nuestras casas vinícolas y mezcaleras, así como las oportunidades que ofrece nuestro estado para fortalecer la oferta de productos mexicanos en el mercado canadiense”, precisó Tere Jiménez.

Como parte de su agenda, Tere Jiménez también se reunió con John Kelly, viceministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario, Canadá, con quien habló sobre algunas posibilidades de colaboración para fortalecer el desarrollo agroalimentario entre ambas regiones, especialmente en materia de innovación agrícola, nuevas tecnologías, sustentabilidad y reúso del agua.

“Buscamos consolidar alianzas internacionales que generen oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros productores del campo”, precisó Tere Jiménez.

Posteriormente, Tere Jiménez participó en una reunión con directivos de compañías importadoras y distribuidoras de Ontario, quienes conocieron las fortalezas competitivas de Aguascalientes.

Durante el productivo encuentro, Tere Jiménez y los empresarios dialogaron sobre nuevas rutas de colaboración, intercambio comercial y proyectos que impulsen el crecimiento de ambas regiones.

Como cierre de su primer día de actividades por el país de la hoja de maple, Tere Jiménez platicó con Dennis Darby, presidente de la Canadian Manufacturers & Exporters (CME), una de las organizaciones más importantes del sector manufacturero de Canadá; con él dialogó sobre las ventajas competitivas que ofrece Aguascalientes a los inversionistas, como seguridad, conectividad, infraestructura, mano de obra calificada, paz laboral y, sobre todo, un ecosistema industrial en constante crecimiento.

Acompañan a Tere Jiménez Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Guillermo Reed Frausto, director de Atracción de Inversiones, y Geraldine Lucero García Santacruz, jefa del Departamento de Comercio Exterior, de la propia secretaría.

