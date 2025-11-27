Vinculan a proceso a ‘El Licenciado’ y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Un juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas de Carlos Manzo y al presunto operador de la logística del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Luego de desahogar las defensas, todos los datos de prueba, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública municipal, que conformaban el cuerpo de escoltas del presidente municipal muerto a tiros el pasado 1 de noviembre.

Los implicados son acusados de Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión.

Con relación a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de Homicidio Doloso Calificado y Lesiones Calificadas, en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.

El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa.

El juez también fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de 2 años.

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado este sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

FGR