Gobernador de Sinaloa afirma que 135 mil 111 habitantes de la entidad han salido de la pobreza

El gobernador constitucional de Sinaloa Rubén Rocha Moya inició en el Congreso de Sinaloa, pasadas las 10:00 horas de este viernes, formalmente la reunión de trabajo como parte del protocolo para la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, donde el jefe estatal dijo que 135 mil 111 sinaloenses han salido de la pobreza, gracias al trabajo conjunto.

En la sesión encabezada por el presidente de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela Sánchez, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó el peso institucional del acto y su relevancia en la relación republicana entre poderes.

En el encuentro Rubén Rocha Moya recalcó que no solo cumple un mandato constitucional, sino que reafirma que en Sinaloa “se gobierna con apertura, responsabilidad y respeto por las instituciones.”

Rubén Rocha Moya dijo que la dinámica del diálogo directo entre poder ejecutivo y legislativo es un ejemplo de funcionamiento democrático y subrayó que “la transparencia es uno de los ejes centrales” del gobierno que encabeza, lo que ha sido determinante para fortalecer la confianza ciudadana.

Y añadió que esta administración ha colocado la rendición de cuentas como uno de los principales pilares que sostiene la legitimidad de la toma de decisiones públicas.

El gobernador Rubén Rocha Moya mencionó que el informe resume el esfuerzo conjunto y orienta al cumplimiento del Plan Estatal de desarrollo 2022 2027, instrumento que marca el rumbo de la administración estatal y los ejes estratégicos que son: Bienestar Social, Desarrollo Económico, Infraestructura y Gobierno Honesto, lo que permite “observar acciones concretas y resultados verificables con un rumbo claro, hacia un Sinaloa más próspero y más justo con mayores oportunidades para todas y todos”.

Rubén Rocha Moya acotó que el Cuarto Informe de gobierno se convierte en una herramienta para medir avances, identificar retos y verificar el estado que guarda la administración Estatal.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que de los grupos más lastimados ha sido el de las víctimas de desplazamiento forzado interno, a quienes dijo:

“Hemos brindado apoyo permanente en consonancia con las leyes aprobadas por esta legislatura. Para atender sus demandas contamos con 12 predios en Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa y La Concordia donde suman más de 53 hectáreas y representan más de tres mil lotes avanzando este año en urbanización y servicios progresivos”, sostuvo Rubén Rocha Moya.

En cuanto a personas con discapacidad habló del Programa Permanente, al cual Sinaloa se adhirió desde sus inicios y hoy se beneficia a más de 73 mil personas, con una inversión cercana a los 330 millones de pesos “donde el estado proporciona el 50% porque la federación pone el otro 50, se trata del IMSS Bienestar”.

“Gobernar en Sinaloa, es atender la educación, además de atender y brindar una cobertura muy alta, alumnos de todos los niveles, primarias, secundaria, media superior y educación profesional ha sido una prioridad para mi gobierno, la búsqueda de la calidad de la enseñanza sí porque entendemos la inclusión educativa como un acto de Justicia social y como parte medular de nuestra visión humanista”, afirmó Rubén Rocha Moya.

Ante ello, Rubén Rocha Moya dijo que la cobertura educativa se incrementó en el estado en 97.4% en el ciclo 2023 2024 y en 98.6 en el ciclo 2024 2025 “también se amplió la dotación de uniformes, calzado deportivo, y útiles escolares, beneficiando a 482 mil 206 alumnos y alumnas que constituyen la matrícula total de educación básica.

Sin invitados, vehículos de lujo y parafernalia misma que solía acompañar los informes de gobierno en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya llegó este viernes a lo que dice, “mas que un informe es una reunión de trabajo con diputados locales que marcará un antes y un después en la forma de rendir cuentas.”

El encuentro realizado en el Salón Constituyentes de 1917, en el Congreso del Estado, se dio bajo un ambiente austero y altamente vigilado.

Desde las primeras horas el recinto legislativo mostró un cambio evidente, donde hubo, menos protocolo, mayor seguridad, personal policial extremo, que reforzó los accesos principales al Congreso, mientras la Banda de Guerra vestida de negro y dorado se hacía sonar en el edificio.

Previo al informe, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerrero Ochoa, explicó que la reunión fue diseñada para promover transparencia y cercanía institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“No es una reunión cerrada habrá acceso a los medios de comunicación. La idea es informar a la ciudadanía, sin convertir esto en una ceremonia de espectáculo”, afirmó.

Sin embargo, refirió que la dinámica permitiría intervenciones directas de diputados y diputadas quienes podrán cuestionar, ampliar información y solicitar aclaraciones al gobernador y a su gabinete con el objetivo “De establecer una jornada efectiva técnica y centrada en resultados”.

