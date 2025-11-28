Hidalgo alcanza el nivel más bajo histórico de pobreza laboral en 2025.

El estado de Hidalgo redujo la pobreza laboral a 38.4 % durante el tercer trimestre de 2025, la cifra más baja desde que existe registro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este resultado coloca al estado como el tercer mayor avance del país en la materia, al disminuir -4.6 puntos porcentuales, un progreso casi seis veces superior al promedio nacional (-0.8 puntos).

Este logro se enmarca en la estrategia económica encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien ha puesto al centro de su administración la generación de empleo, el fortalecimiento del ingreso familiar y la recuperación del poder adquisitivo de las y los hidalguenses. Su política de desarrollo económico —orientada a la inversión, la competitividad y la justicia social— ha permitido consolidar resultados sin precedentes en un periodo de menos de tres años.

Uno de los factores determinantes en la mejora social ha sido el incremento del poder adquisitivo del ingreso laboral per cápita, que creció 5.0 % anual, el octavo mayor aumento entre todas las entidades federativas. Esto contrasta con el panorama nacional, donde se registró una ligera caída de -0.1 %, lo que refuerza la tendencia positiva que vive Hidalgo.

El impulso económico también se reflejó en el comportamiento trimestral: entre el segundo y el tercer trimestre de 2025, la pobreza laboral retrocedió -4.9 puntos porcentuales, nuevamente la tercera mayor disminución del país.

Desde el inicio de la actual administración, en 2022 —cuando la pobreza laboral alcanzaba el 50.0 %—, Hidalgo ha logrado una reducción acumulada de -11.7 puntos porcentuales. Este avance es casi tres veces mayor al promedio nacional (-4.0 puntos) en el mismo periodo, lo que evidencia el impacto de las políticas públicas implementadas en favor del empleo formal, la mejora salarial y la estabilidad económica.

Los resultados confirman que Hidalgo avanza con rumbo firme hacia un desarrollo sostenido y con mayores oportunidades para las familias, cumpliendo el compromiso del gobernador Julio Menchaca de impulsar una economía fuerte, incluyente y capaz de mejorar la calidad de vida de la población.

JVR