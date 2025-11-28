Inicia reunión de Gobernador de Sinaloa con diputados locales por Cuarto Informe de Gobierno

El Gobernador constitucional de Sinaloa, en la sesión de este viernes.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, inició este viernes 25 de noviembre con el informe por su Cuarto año de Gobierno, ente diputados del Congreso local.

Se prevé que Rubén Rocha comparta ante los legisladores locales los principales logros de su administración durante este cuarto año de labores.

Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno de Sinaloa.

Se calcula que la sesión tenga una duración aproximada de 3 a 4 horas. En un primer momento, Rubén Rocha ofrecerá un mensaje a los legisladores y al pueblo de Sinaloa.

Posteriormente, cada uno de los siete grupos parlamentarios fijará un posicionamiento de cinco minutos.

Además, los diputados también tendrán oportunidad de realizarle preguntas al mandatario estatal.

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno de Sinaloa entregó al Congreso del Estado el Cuarto Informe de Gobierno del mandatario Rubén Rocha Moya, con lo cual se da inicio formalmente al proceso de revisión y presentación de este documento, donde se atestiguan los avances de la administración del estado en su cuarto año de gestión.

En su momento, la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, fue quien entregó el documento al Congreso, en representación de Rubén Rocha Moya.

