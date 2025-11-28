Pide Chilpancingo asistencia federal

El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, solicitó la presencia del Gobierno federal para garantizar la seguridad en la capital ahora y durante las próximas festividades.

El funcionario dijo que el gobierno municipal tiene una coordinación permanente con el del estado; sin embargo, la magnitud de los hechos recientes “ha rebasado la capacidad operativa del municipio”.

“Son organizaciones criminales que rebasan las capacidades de cualquier municipio. No negamos la realidad, la reconocemos, nos hemos puesto de pie, pero sin apoyo cada vez es más difícil”, dijo.

Refirió que el secretario de Seguridad municipal es elemento activo de la policía estatal y trabaja bajo los lineamientos del propio Gobierno del estado, reflejo de la “colaboración interinstitucional que hemos mantenido. No obstante, esta coordinación por sí sola no es suficiente”.

Por ello, “hoy más que nunca, la participación del Gobierno federal es indispensable para fortalecer la respuesta institucional frente a grupos delictivos con alta capacidad operativa”.

El miércoles, en varios puntos de la capital de Guerrero, aparecieron lonas con la amenaza de grupos criminales de que no permitirán realizar el tradicional Paseo del Pendón ni la Feria de San Mateo o la fiesta de Año Nuevo en Chilpancingo.

De acuerdo con medios locales, las lonas aparecieron en un Jardín de Niños ubicado en la calle Bugambilias, de la colonia Jardines del Sur; otro, en un puente de la colonia Lázaro Cárdenas, y uno más en la colonia Lomas del Poniente.