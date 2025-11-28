Rubén Rocha destaca avances en bienestar social, educación, salud... en Sinaloa

Durante su Cuarto Informe de gobierno ante el Congreso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya afirmó que su administración ha orientado su trabajo bajo los principios de la Cuarta Transformación, priorizando el bienestar social, la democratización de la vida pública y la rendición de cuentas.

Rubén Rocha Moya destacó que uno de los logros más significativos ha sido la atención a víctimas de desplazamiento forzado interno, con más de 53 hectáreas en Culiacán y Mazatlán destinadas a la creación de más de tres mil lotes, actualmente en proceso de urbanización.

Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno de Sinaloa.

En materia social, Rubén Rocha Moya subrayó que 394 mil 877 sinaloenses han salido de la pobreza en los últimos años y que el estado participa activamente en el programa de apoyo a personas con discapacidad permanente, beneficiando a más de 23 mil personas, con una inversión cercana a 330 millones de pesos, cubiertos al 50 por ciento por el gobierno estatal.

TE RECOMENDAMOS: Paquete económico 2026 Maru Campos entrega al Legislativo Paquete Económico 2026 por más de 117 mil millones de pesos

En educación, Rubén Rocha Moya resaltó que la cobertura en educación primaria alcanzó el 98.6 por ciento para el ciclo 2024-2025, mientras que la entrega de uniformes y calzado benefició a 482 mil 206 alumnos de educación básica.

Además, Rubén Rocha Moya celebró el inicio de la beca universal Rita Cetina para secundaria, que este año favoreció a más de 130 mil estudiantes.

En educación superior, Rubén Rocha Moya indicó que Sinaloa rompió récord con 178 mil 888 estudiantes inscritos, reduciendo el abandono escolar y fortaleciendo a las universidades públicas.

Rubén Rocha Moya subrayó avances importantes en salud, colocando a Sinaloa entre los estados con mejores indicadores nacionales: la entidad ocupa el primer lugar en cobertura de vacunación, el sexto lugar con menor mortalidad materna y mantiene una baja incidencia de mortalidad infantil (4.5 por ciento).

Rubén Rocha Moya destacó la ampliación del Hospital Pediátrico de Sinaloa, que ahora cuenta con 154 camas, 43 consultorios y 4 quirófanos.

Asimismo, anunció la basificación histórica de más de tres mil trabajadores de la salud, incluyendo enfermeras, psicólogos, químicos y personal de vectores, lo que calificó como uno de los actos de justicia laboral más importantes de su gobierno.

En cuanto al ámbito deportivo, Rubén Rocha Moya destacó que Sinaloa se posicionó en el cuarto lugar nacional en la Olimpiada y en el quinto lugar en los Juegos Paralímpicos.

Finalmente, Rubén Rocha Moya informó avances en el programa de Vivienda para el Bienestar, con la entrega de escrituras, regularización de terrenos y proyectos que permitirán el acceso a casas sin pago inicial y con rentas que se convertirán en abonos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR