Rubén Rocha presenta este viernes 28 de noviembre Cuarto Informe de Gobierno en Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, rendirá este viernes su Cuarto Informe de Gobierno, ante diputados locales, en el que se hará un concentrado de las principales acciones que se realizaron en el último año de la administración local.

A inicios de semana, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que su Informe de Gobierno se realizará en un formato de “reunión de trabajo” con el Congreso del Estado, sin invitados especiales ni protocolo ceremonial.

Rubén Rocha Moya explicó que el evento se ajustará estrictamente a lo que establece la Constitución local.

Posteriormente, Rocha Moya señaló que la reunión fue reprogramada debido a un compromiso oficial que le impide asistir el día 26, fecha inicialmente considerada.

Rocha Moya aclaró que la Constitución permite realizar la comparecencia dentro del mismo periodo de sesiones y que los diputados otorgaron la fecha alternativa.

Estamos modernizando el campo sinaloense con justicia y futuro para miles de familias. En coordinación con la presidenta @Claudiashein y @GobiernoMX, tecnificamos los sistemas de riego para hacer un uso justo y eficiente de un recurso vital: el agua.



Porque Sinaloa nos une,… pic.twitter.com/M5Uy9Lae2t — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) November 11, 2025

