Tiene la transparencia fiscal de los municipios mayor caída en 13 años

La transparencia fiscal de los municipios tuvo este año el desplome más pronunciado de los últimos 13 años, al retroceder 7.7 por ciento con respecto al 2024 y colocarse en 51.32 unidades de una escala de 0 a 100.

De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad de la información financiera generada por los ayuntamientos, el 87 por ciento de municipios comete omisión de datos y estadísticas de la deuda pública, además de que tienen “claroscuros” en la publicación de informes finales de auditorías de los ejercicios presupuestales, así como de las evaluaciones de los recursos federales.

Sólo ocho de 60 de los gobiernos locales más representativos por su trascendencia demográfica y económica cumplen con esa información, a la cual todos están obligados.

2 mil 462 municipios y 16 alcaldías hay en el país

El índice revela que la mayoría de los municipios no ejerce una adecuada rendición de cuentas y no genera proactividad en estadísticas históricas de la deuda pública, como se observa en el hecho de que sólo 13 administraciones municipales publican los documentos que contienen los resultados de las evaluaciones de los recursos federales, mientras que 33 incumplen y 11 no los dan a conocer con los criterios de calidad o los presentan incompletos.

NIVEL REPROBATORIO. De acuerdo con el documento elaborado por la consultora ARegional, el promedio en niveles reprobatorios y actualmente a la baja refleja una “apatía” por parte de las administraciones públicas municipales por la publicación de la información, pretendiendo o simulando el cumplimiento de las obligaciones decretadas en la legislación correspondiente.

El Dato: EN COMPARACIÓN con el año pasado, 21 municipios elevaron su puntuación, 36 perdieron puntos, 21 bajaron y 34 escalaron lugares, mientras que dos se mantuvieron.

Los municipios clasificados en el nivel “transparente” son aquellos que tienen puntuaciones superiores a 90 puntos, mientras que los “deficientes” en transparencia fiscal son las que obtuvieron puntuaciones por debajo de 70 puntos.

En ese sentido, únicamente seis localidades tuvieron en dicho indicador puntuaciones superiores a 90 puntos; siete tuvieron valoraciones mayores o iguales a 70 unidades y 46 obtuvieron calificaciones por debajo de 70.

El promedio nacional se mantiene en niveles “deficientes”, superando apenas 50 puntos, y por debajo de éste, más de la mitad de los ayuntamientos evaluados.

Los municipios reprobados en transparencia fiscal, con menos de 20 puntos, son Ecatepec, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala; San Miguel de Allende, Guanajuato, y Tehuacán, Puebla.

Además, los municipios que más perdieron posiciones en nivel de transparencia son Zacatecas, Zacatecas; Chilpancingo, Guerrero; Guanajuato y León, Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua, y Chetumal, Quintana Roo.

En la primera posición está el municipio de Puebla, con 97.45 puntos, seguido de Corregidora y Veracruz empatados en el segundo lugar, con 95.23, y el municipio de Querétaro en el tercer lugar, con 93.08 puntos. Junto con el top 3 y superando los 90 puntos, se ubicaron Zapopan y Centro (Villahermosa), conformando el grupo de clasificados como municipios transparentes.

En cambio, Tehuacán, en su primer año de evaluación, logró sumar apenas 1.90 de puntuación, quedando en el último lugar del indicador.

LOS MEJORES. Cabe mencionar que solamente seis municipios pertenecen al grupo de los gobiernos clasificados como “municipios transparentes” en información fiscal, que se caracterizan por mantener altos estándares en la presentación de información fiscal y financiera.

Es decir, sólo uno de cada 10 ayuntamientos son “transparentes” . Los gobiernos municipales que se agrupan en este nivel son Puebla, Puebla; Corregidora, Querétaro; Veracruz, Veracruz; Querétaro, Querétaro; Zapopan, Jalisco, y Centro-Villahermosa, Tabasco.

Dentro del grupo de los municipios clasificados con “suficiente transparencia” se agrupan aquellos que cumplen con la presentación de la mayoría de los documentos considerados para la evaluación del ITDIF-M, para la publicación de información fiscal y financiera, pero aún con problemas de actualización de algunas variables y/o algunos documentos en formato imagen.

En este nivel se concentran los municipios con calificaciones mayores a 70 puntos y menores a 90 puntos, y en el grupo se colocaron siete ayuntamientos: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Hermosillo, Sonora; Tepic, Nayarit; Manzanillo, Colima, y Cuernavaca, Morelos.

El grupo de gobiernos municipales con transparencia fiscal “deficiente” lo conforman aquellos en los que se hizo evidente el descuido generalizado en los sitios de transparencia y portales oficiales en los ayuntamientos.

Se observó la falta de actualización de la información y, en su mayoría, no cuentan con información histórica de al menos seis años. De los 60 municipios evaluados, 47 se agrupan en esta clasificación y 31 de estos ayuntamientos se ubicaron por debajo de los 50 puntos, además de estar por debajo del promedio de este año 2025, de 51.32 puntos.

Los municipios “deficientes” en transparencia cumplen con subir formatos a la Plataforma Nacional de Transparencia, “desafortunadamente no son llenados acordes a los objetivos de los mismos”; es decir, es información poco útil e incompleta debido a que se suele señalar a otra dependencia como encargada de publicar, pero no se realiza un trabajo de vinculación adecuado para verificar si dicha dependencia cumple o no.

El documento señala que, aunque los municipios que son ciudades capitales son en los que generalmente se centralizan los recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos, el promedio obtenido por ellos se mantiene en el nivel “deficiente” de transparencia, pues en la presente edición perdieron 5.88 puntos, siendo de 57.44 puntos el promedio.

ASPECTO DEL PORTAL de la Tesorería de Zacatecas, municipio que bajó más posiciones en transparencia. ı Foto: Especial

Una opacidad que no cede ı Foto: Especial