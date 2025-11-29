Aumenta a 3 el número de fallecidos por explosión por pirotecnia en Pesquería, NL

Aumentó a tres el número de muertos por la explosión registrada la noche del viernes en un domicilio en Pesquería, Nuevo León, provocada por almacenamiento de pirotecnia, mientras que la cifra de heridos se fijó en seis.

En una publicación en sus redes sociales, Protección Civil Nuevo León informó que, por la mañana de este sábado, continúa atendiendo la emergencia por la explosión que, además, provocó afectaciones en 47 domicilios, de los cuales dos colapsaron en su totalidad y, uno más, parcialmente.

Así, detalló que, mientras de forma preliminar se había registrado una persona fallecida, tras labores de búsqueda y atención la cifra aumentó a tres muertes. Dos de ellas perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que otra hizo lo propio al ser trasladada al hospital.

De la misma forma, detalló que los seis heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

Protección Civil Nuevo León informó que, al lugar de los hechos, acudieron elementos de Protección Civil de diferentes municipios, así como diferentes cuerpos de Bomberos y elementos de dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al corte del mediodía de este sábado, Protección Civil estatal continúa con las labores de emergencia, entre ellas la búsqueda entre los escombros de los domicilios que resultaron afectados por la explosión.

“Al momento se han realizado búsquedas en los domicilios que sufrieron daños estructurales y al momento no se ha localizado ningún indicio. Los binomios continúan en labores de búsqueda trabajando en coordinación entre las 3 corporaciones”, escribió Protección Civil estatal.

Además, la noche del viernes, Protección Civil informó que llevó a cabo el rescate de animales domésticos que quedaron varados tras el derrumbe de los edificios afectados.

La dependencia estatal seguirá informando acerca de las labores de emergencia que lleva a cabo para atender las consecuencias de la explosión. De acuerdo con la información preliminar, la misma habría estado relacionada con el almacenamiento de pirotecnia en el lugar.

Como informaron medios locales, la explosión ocurrió alrededor de las 20:43 horas, y fue escuchada y captada por vecinos, quienes rápidamente alertaron a los equipos de emergencia.

