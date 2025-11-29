Destaca Rocha avance social y transparencia

Con la presencia de 38 diputados y la ausencia de los legisladores morenistas Pedro Villegas Lobo y Ambrosio Chávez, el gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya abrió formalmente la reunión de trabajo como parte del protocolo para la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, donde dijo que 135 mil 111 sinaloenses han salido de la pobreza, gracias al trabajo conjunto entre los Poderes de la Unión.

En la sesión, encabezada por el presidente de la mesa directiva Rodolfo Valenzuela Sánchez, el mandatario destacó el peso institucional del acto y su relevancia en la relación republicana entre los Poderes, en el encuentro recalcó que no sólo cumple un mandato constitucional, sino que reafirma que en Sinaloa “se gobierna con apertura, responsabilidad y respeto por las instituciones”.

El Dato: El 26 de noviembre suspendieron el Informe de gobierno porque la entidad vivió bloqueos carreteros ocasionados por los productores agrícolas y transportistas.

El titular del Ejecutivo estatal dijo que la dinámica del diálogo directo entre poder ejecutivo y legislativo es un ejemplo de funcionamiento democrático y subrayó que “la transparencia es uno de los ejes centrales” de la administración que encabeza, lo que ha sido determinante para fortalecer la confianza ciudadana.

Añadió que su gobierno ha colocado la rendición de cuentas como uno de los principales pilares que sostiene la legitimidad en la toma de decisiones públicas.

Rocha Moya mencionó que el informe presentado resume el esfuerzo conjunto y orienta al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, instrumento que marca el rumbo de la administración y sus ejes estratégicos que son: Seguridad, Bienestar Social, Desarrollo Económico, Infraestructura y Gobierno Honesto; lo que permite “observar acciones concretas y resultados verificables con un rumbo claro, hacia un Sinaloa más próspero y más justo con mayores oportunidades para todas y todos”.

El gobernador dijo que, de los grupos más lastimados, ha sido el de las víctimas de desplazamiento forzado interno a quienes, dijo: “hemos brindado apoyo permanente en consonancia con las leyes aprobadas por esta legislatura. Para atender sus demandas contamos con 12 predios en Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa y La Concordia, donde más de 53 hectáreas y representan más de tres mil lotes avanzando en la urbanización y los servicios progresivos”.

En cuanto a personas con discapacidad, habló del programa permanente al cual Sinaloa se adhirió desde sus inicios y hoy se beneficia a más de 73 mil personas con una inversión cercana a los 330 millones de pesos “donde el estado proporciona el 50 por ciento porque la federación pone el otro 50, se trata del IMSS Bienestar”.

Dijo que gracias a una política social basada en la acción colectiva 394 mil 877 personas han salido de la pobreza entre 2018 y 2024 y, en el período del 2012 al 2024, también 135 mil 111 sinaloenses han salido de esa condición.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerrero, explicó que “no es una reunión cerrada habrá acceso a los medios de comunicación. La idea es informar a la ciudadanía, sin convertir esto en una ceremonia de espectáculo”, afirmó.

Refirió que la dinámica permitiría intervenciones directas de diputados y diputadas quienes podrán cuestionar, ampliar información y solicitar aclaraciones al gobernador y a su gabinete con el objetivo “de establecer una jornada efectiva, técnica y centrada en resultados”.