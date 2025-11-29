Sinaloa plantea más de 78 mil mdp en Presupuesto 2026; Secretaría de Finanzas entrega iniciativa al Congreso estatal

Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas, entregó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026.

Con el compromiso de mantener un gobierno honesto y con sentido social, el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, entregó a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, por un monto superior a los 78 mil 344 millones de pesos.

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, destacó que el proyecto supera en 11.9 por ciento el presupuesto 2025, es decir, más de 8 mil millones de pesos.

Contempla dar continuidad a la responsabilidad institucional y financiera, particularmente en lo que corresponde a la deuda heredada por las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, que supera los 17 mil 141 millones de pesos y que, para 2027, estiman saldar 14 mil 272 millones de pesos.

Al respecto, el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, señaló que había que “reconocer que en lugar de patear u omitir la deuda pública heredada, el gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya ha sido responsable. Porque el Estado no puede omitir una afectación al presupuesto. Es un acto de responsabilidad efectivamente del gobierno. Un gobierno irresponsable, sería patear el balón hacia delante, un gobierno que verdaderamente piensa en el pueblo atiende esas responsabilidades y las encara firmemente”.

Al entregar el documento de la iniciativa al presidente de la Mesa Directiva y al presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el responsable de las finanzas del estado señaló:

“Nos llena de orgullo presentar una propuesta que nace del humanismo que transforma, estrategias que se ha demostrado que funcionan, mejoran las condiciones de vida de las y los sinaloenses y representan plenamente la visión de justicia social de la cuarta transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa



Al micrófono, el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho. ı Foto: Cortesía

Landeros subrayó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, contempla para Obra Pública una inversión total de 4 mil 227 millones de pesos, integrada por diversas fuentes de financiamiento. Entre ellas, un nuevo proyecto de inversión pública productiva por hasta 2 mil 200 millones de pesos a largo plazo, 673 millones provenientes de la segunda etapa del crédito autorizado en el año en curso y mil 327 millones de aportaciones estatales.

Estos recursos se destinarán a infraestructura carretera y educativa, obras de agua potable y drenaje, vialidades, rehabilitación de parques, acciones de movilidad y mejoras en centros penitenciarios. La definición de prioridades se realizará mediante mesas de trabajo con las diputaciones, ayuntamientos y sociedad civil con el objetivo de que las obras respondan a necesidades identificadas en los 20 municipios y tengan impacto directo en el bienestar comunitario.

Dentro de los rubros principales se encuentra el tema de seguridad pública, que proyecta ​​2 mil 472 millones de pesos, 451 millones más que el año anterior, con el fin de fortalecer acciones de prevención, mejorar la capacidad operativa y atender necesidades laborales del personal, incluyendo aumentos salariales, nuevas plazas operativas, rehabilitación de centros penitenciarios y la incorporación de 50 custodios adicionales.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa contará con un presupuesto superior a mil 203 millones de pesos, 63 millones más que en 2025, destinado a iniciativas como el desarrollo de una Policía Cibernética y la creación de 40 nuevas plazas, que se suman a las 70 incorporadas durante este año. Estas asignaciones buscan consolidar las condiciones institucionales para mejorar la seguridad, la justicia y la atención ciudadana en el estado.

Contempla, también, recursos relevantes para las instituciones educativas y de seguridad social del sector público. El ISSSTESIN proyecta un presupuesto de 3 mil 634 millones de pesos, mientras que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) considera una asignación de mil 210 millones de pesos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se plantea un presupuesto superior a 8 mil 067 millones de pesos, de los cuales 2 mil 688 millones corresponden a la aportación estatal. Esta cantidad representa un incremento de 150 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2025, reforzando así el compromiso de asegurar estabilidad y continuidad en los servicios que estas instituciones brindan a la población.

El proyecto presupuestal también incorpora un aumento en los programas dirigidos a grupos vulnerables, con un crecimiento del 8.5 por ciento respecto al año anterior. La asignación contempla recursos para iniciativas educativas, productivas y de protección social, como los 320 millones de pesos destinados al Programa de Útiles, Uniformes y Calzado Escolar; apoyos a productores agrícolas y pesqueros; fondos específicos para personas desplazadas y personas con discapacidad, además de acciones prioritarias en vivienda.

Asimismo, el Sistema DIF Estatal operará con más de mil 022 millones de pesos para ampliar servicios de acompañamiento y alimentación, mientras que la agenda de igualdad sustantiva y los proyectos de agua potable y saneamiento también recibirán incrementos relevantes. En conjunto, estas medidas buscan ampliar la cobertura de atención y fortalecer la respuesta institucional frente a necesidades sociales persistentes en el estado.

Con la entrega formal de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, el gobierno de Sinaloa cumple con el procedimiento establecido para que la propuesta, que contempla más de 78 mil millones de pesos, sea analizada por la LXV Legislatura.

El documento queda ahora en manos del Congreso para su revisión técnica y dictamen correspondiente, etapa en la que las comisiones y las y los diputados evaluarán sus componentes, realizarán las deliberaciones necesarias y determinarán, conforme a sus atribuciones, las adecuaciones y resoluciones que definirán el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2026.

