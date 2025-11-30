Mazatlán y Sinaloa se enorgullecen de recibir a miles de maratonistas: Gobernador Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida a los más de 6 mil atletas del XXIV Maratón Internacional de Mazatlán, celebrado frente al estadio Teodoro Mariscal.

Al participar en la fiesta del XXIV Maratón Internacional de Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que es un orgullo para este puerto recibir de nueva cuenta a más de seis mil atletas de todo el país y del extranjero, que vienen a disfrutar de este bello puerto y a participar en este ya tradicional evento que coloca a Sinaloa y a Mazatlán en el mapa deportivo nacional e internacional.

“Para nosotros es un orgullo que nos distingan los atletas para venir a Mazatlán, están felices, sobre todo porque corrieron a la orilla del mar, pues no es cualquier maratón”, dijo el mandatario estatal durante una entrevista con los medios de comunicación luego de recibir a los máximos ganadores de la distancia de medio maratón, 21 kilómetros, al queretano Eduardo González, y a la jalisciense Laura Galván, atleta olímpica en París.

El gobernador Rocha destacó además que esta fiesta deportiva que duró todo el fin de semana, generó una derrama económica de 155 millones de pesos para Mazatlán, y el Maratón Mazatlán coloca a Sinaloa en el mapa nacional e internacional en el ámbito deportivo.

Desde muy temprana hora, antes de las 6 de mañana, el mandatario estatal arribó a la salida y meta del maratón, ubicada frente al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, que es lugar de costumbre, y luego de la entonación del himno nacional mexicano, dio el banderazo de salida para los tres grupos que tuvieron acción este día, primero a los atletas en sillas de ruedas y débiles visuales, luego a los corredores de 42 kilómetros, que es el maratón completo, y por último a los atletas de medio maratón, 21 kilómetros.

Rocha Moya destacó que es un orgullo para Mazatlán recibir a los miles de maratonistas que participaron en la fiesta deportiva. ı Foto: Gobierno Sinaloa

También lo acompañaron la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; el director del Fondo Empresarial de Chevron, Luis Roberto Ontiveros Zaragoza, y José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Grupo Venados de Mazatlán, por parte de los patrocinadores del maratón.

De igual manera, lo acompañaron el mayor Alberto López Solís, en representación de la Guardia Nacional; Ismael Barros Cebreros, presidente del Club de Beisbol Venados de Mazatlán; Paúl Luque, director de Espectáculos Costa del Pacífico; Ezequiel Mora Bracamontes, director del INDEM; y Melesio Angulo, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo.

am