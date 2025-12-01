Caen ocho personas y desmantelan dos campamentos de células delictivas en Michoacán

Del 28 al 30 de noviembre fueron detenidas 8 personas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas, aseguraron armamento y desmantelaron dos campamentos clandestinos durante operativos realizados el fin de semana en el estado de Michoacán.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad detalló que del 28 al 30 de noviembre se realizaron patrullajes para reforzar la protección a trabajadores en zonas dedicadas a la producción de aguacate y limón en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora.

Como resultado, fueron decomisadas dos armas de fuego y nueve vehículos, además de la inhabilitación de los campamentos clandestinos utilizados por células criminales.

De acuerdo con las autoridades, del 10 al 30 de noviembre, el despliegue de seguridad en Michoacán ha permitido la detención de 142 personas, el desmantelamiento de nueve campamentos clandestinos y el aseguramiento de 59 armas de fuego, 6 mil 925 cartuchos, 364 cargadores, 116 vehículos, 89 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

También se han confiscado más de 36 mil litros y 7.3 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, así como 18.5 kilogramos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 28 al 30 de noviembre se realizaron operativos coordinados donde elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich detuvieron a 8 personas y aseguraron 2 armas, 9 vehículos e inhabilitaron 2… pic.twitter.com/hZsN7Jdtjp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 1, 2025

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Michoacán.

Gabinete de Seguridad refuerza operativos en 12 estados

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad dio a conocer las acciones más relevantes realizadas del 28 al 30 de noviembre, que derivaron en detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, drogas y precursores químicos en Baja California, Campeche, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Baja California

En Baja California, elementos del Ejército localizaron e inhabilitaron un área de concentración para la elaboración de drogas sintéticas. Aseguraron 2 mil 250 litros de precursores químicos, con una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 45 millones de pesos.

En Playas de Rosarito, en coordinación con Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, fueron detenidas seis personas, aseguradas seis armas largas, dos cortas, 10 cargadores, 258 cartuchos y dos vehículos.

Campeche

En Campeche, autoridades detuvieron a dos personas en Umán y aseguraron 39 kilos de metanfetamina, mil 575 kilos de marihuana, 1.4 kilos de una sustancia sólida y vapeadores, con un valor aproximado de 15.6 millones de pesos.

Puebla

En Puebla, tras el cateo a un inmueble en San Andrés Cholula fue detenida una persona dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos ; en el lugar aseguraron 400 pastillas de fentanilo, cocaína, un arma corta, tres cargadores, 33 cartuchos, dos vehículos y 10 teléfonos celulares, con un costo de 147 mil pesos.

Sinaloa

En Sinaloa, en el poblado Puerto La Judía, elementos de la Marina y de la FGR localizaron un laboratorio clandestino, donde incautaron mil 425 kilos de metanfetaminas, 600 litros de precursores químicos, un reactor y material diverso, con un impacto económico estimado en 480.5 millones de pesos.

En Culiacán, se inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso, asegurando mil 867 litros de sustancias químicas y dos centrifugadoras, con afectación de 37 millones de pesos.

Además, en Mazatlán se aseguraron 605 kilos de metanfetamina y 21 paquetes con fentanilo y otras drogas ocultas en un doble fondo, por un total de 282.2 millones de pesos.

Estado de México, Jalisco, Morelos, Tamaulipas y Querétaro

Otras acciones incluyeron la detención de seis personas en Ecatepec, Estado de México, y la liberación de 37 hombres en un centro contra las adicciones.

Cateos en Jalisco, Morelos y Tamaulipas, con aseguramiento de armas, vehículos y drogas; así como la recuperación de 67 mil litros de hidrocarburo en Matehuala, San Luis Potosí, de procedencia ilegal.

En Querétaro, en Pedro Escobedo, personal del Ejército y Seguridad Física de Pemex detuvieron a dos personas, inhabilitaron dos tomas clandestinas y aseguraron 27 mil litros de hidrocarburo, un tractocamión cisterna, dos vehículos y 40 metros de manguera de alta presión.

