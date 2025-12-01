Sigue violencia en Tabasco: hallan 2 cuerpos torturados

Incendio de autos el pasado martes, tras la detención de cuatro integrantes de una célula criminal en Tabasco.

Dos cuerpos con signos de tortura fueron encontrados en Francisco J. Mújica, del municipio de Cunduacán.

De acuerdo con reportes locales, el hallazgo se dio cerca de las 11:00 horas de ayer, sobre la carretera Cumuapa, en dirección al Campo Samaria, en Tabasco.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quienes acordonaron el lugar.

Medios locales señalaron que los cuerpos de las víctimas estaban encintados de los ojos, amordazados y maniatados a la espalda, uno boca arriba junto a la otra víctima boca abajo.

El Tip: Para 2023 en Tabasco, el costo de la inseguridad y el delito en hogares representó 5.1 mil millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 6,207 pesos por persona.

Este hecho se suma a otro de violencia reciente donde el pasado martes automovilistas reportaron la presencia de ponchallantas en distintas zonas de la ciudad, como la carretera Villahermosa-Cárdenas; en la calle 17 de diciembre esquina con Revolución, en la colonia Atasta de Serra; así como en la ranchería Ixtacomitán y el kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

De igual manera se reportó el incendio de al menos 13 vehículos en el interior de la agencia de autos Jet-Van ubicada sobre la Villahermosa -Cárdenas, a la altura de la ranchería Anacleto Canabal.

13 autos quemados tras el traslado de 27 reos

El fiscal de Tabasco Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dijo que los disturbios que se registraron en Villahermosa fue en respuesta al traslado de 27 reos al municipio de Huimanguillo.

En otro hecho, cinco personas fueron detenidas en un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca y la Secretaría de Seguridad en la ranchería Acachapan y Colmena, perteneciente al municipio de Centro.