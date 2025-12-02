CAASIM–Hidalgo rehabilita 11 km de acueducto sin obras a cielo abierto.

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) del Gobierno del estado de Hidalgo fue galardonada con uno de los reconocimientos más relevantes del sector hídrico nacional.

La rehabilitación y el blindaje completo de 11 km del Acueducto Téllez, que presentaba un desgaste severo, fue posible sin necesidad de obras a cielo abierto, sin cerrar calles, sin excavaciones, sin polvo, sin ruido de maquinaria y sin interrumpir el suministro de agua a 600 mil habitantes.

Por esta obra, el director general de CAASIM, Juan Evel Chávez Trovamala, recibió el “Premio a la Innovación y Buenas Prácticas 2025” en la categoría de Grandes Operadores, durante la XXXVII Convención Anual y Expo ANEAS 2025.

Se trata del primer proyecto en México de blindaje interno, conocido como pipe-in-pipe, a gran escala ejecutado en tan solo 8 meses.

La convención reúne a los especialistas y organismos operadores de todo el país y reconoce la “Modernización Integral del Sistema Hídrico”, que en el caso del Acueducto Téllez derivó de un diagnóstico técnico realizado en 2022, el cual confirmó su deterioro y la necesidad de intervenirlo con métodos de última generación.

De esta forma, se rehabilitó el acueducto mediante la instalación de Tubería Flexible Reforzada (TFR), que permite blindar la conducción desde el interior sin sustituir toda la infraestructura.

La intervención fue ejecutada con el acompañamiento especializado de la firma Jack Hammer.

La modernización eleva la confiabilidad de la red, mejora presiones, reduce riesgos de fallas y garantiza la continuidad del servicio.

El proyecto integral de CAASIM continúa con el reemplazo de más de 78 mil metros de tubería, la sectorización en seis colonias, la creación de un Centro de Monitoreo y Control, la automatización del sistema de carga para carros cisterna, la modernización de plantas de tratamiento y la puesta en marcha de la Policía Hídrica, un modelo de vigilancia operativa para evitar pérdidas y reforzar la eficiencia.

Este caso demuestra que la transformación del sistema de agua puede lograrse sin paralizar ciudades y sin afectar la vida cotidiana.

JVR