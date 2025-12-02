Ecatepec recupera casi mil millones de pesos y devuelve al pueblo lo robado.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el gobierno municipal recuperó casi mil millones de pesos que anteriormente se perdían en corrupción y privilegios, los cuales fueron invertidos en obras y servicios.

“Esta conferencia se llama ‘Devolverle al pueblo de Ecatepec lo robado’, porque eso hemos hecho en estos primeros 365 días: Recuperar recursos que antes se perdían en corrupción y convertirlos en obras, agua, seguridad y futuro para nuestra gente”, aseguró la munícipe durante la rueda de prensa semanal.

Mencionó que tan solo el Ayuntamiento recuperó 547 millones de pesos “que antes terminaban en fugas, en privilegios y en corrupción”, además de otros recursos recuperados en el DIF municipal, el organismo de agua Sapase y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (Imcufideem), para un total de casi mil millones de pesos de ahorros.

“Cada peso ahorrado, cada peso recuperado es para el pueblo de Ecatepec, porque le toca al pueblo y vamos a recuperar la vida de las personas con calidad de servicios”, dijo.

Cisneros Coss mencionó que encontraron un municipio saqueado, sin maquinaria, sin patrullas, con contratos inflados, con servicios colapsados y “con una deuda histórica hacia la gente”, por lo que trabajaron a marchas forzadas y este año realizaron más de mil obras en beneficio de la población.

Añadió que el gobierno municipal presentó 137 denuncias y observaciones ante diversas instancias y se efectuaron 11 auditorías externas, debido a irregularidades en que al parecer incurrió la anterior administración municipal, las cuales son investigadas por las autoridades correspondientes.

Edith Muñoz Jurado, directora del Sistema Municipal DIF, reveló que en el 2024 fueron comprados productos alimenticios con sobreprecios y ejemplificó con varios casos, entre ellos los bolillos, por los que pagaron 6 pesos por pieza y la actual administración paga 3.5 pesos; calabaza, 220 pesos por kilo, contra 25 pesos; jamón 770 pesos el kilo, contra 207 pesos; jitomate 150 pesos el kilo, contra 18.75, y leche Alpura en polvo en 5 mil 122 pesos, contra 184 pesos, entre otros.

Cisneros Coss reiteró que el dinero recuperado se convirtió en obras y servicios, por lo que este año ejecutaron 721 millones de pesos en obras, lo que equivale a más de mil obras realizadas, lo que representa más de 500 kilómetros de pavimentación (que equivale en viajar de aquí a Morelia), 60 mil nuevas luminarias, 300 mil habitantes más con agua por la red y delitos de alto impacto a la baja, entre ellos homicidio doloso.

Cisneros Coss recordó que el anterior gobierno municipal rentaba maquinaria, como grúas y retroexcavadoras, y la actual administración invirtió más de 281 millones de pesos para comprar maquinaria, por lo que el municipio vuelve a tener patrimonio propio.

La edil agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por el apoyo brindado a Ecatepec, quienes impulsan gobiernos honestos y “con las que compartimos una convicción profunda de que el dinero público es sagrado y debe regresar a su origen: El pueblo”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR