Fuerte incendio consume pastizales de la Sierra de Guadalupe en Ecatepec.

Un fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe, ubicada entre los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, provocó una fuerte movilización de los equipos de emergencia del Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió los pastizales que se encuentran a la altura de Lomas de Tepeolulco y Poza Honda.

Los trabajos para combatir el incendio en la Sierra de Guadalupe se centraron, en un primer instante, en evitar el avance del siniestro para no afectar la zona boscosa de ese importante pulmón verde del Valle de México.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hay personas heridas por el incendio ocurrido la noche de este 2 de diciembre del 2025.

Medios locales aseguraron que la cantidad de hectáreas afectadas por este hecho asciende a 2 y se ubicaron en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

🔥 Controlan incendio en la Sierra de Guadalupe



Cuerpos de emergencia de #Ecatepec y #Tlalnepantla trabajaron durante horas para sofocar un incendio que se extendió cerca de 2 km por los fuertes vientos.#MexiquenseDigital pic.twitter.com/AwZ6QvATUY — Mexiquense (@MexiquenseTV) December 3, 2025

El director de Protección Civil Municipal, Jesús Clara González, informó que al menos 40 personas participaron en el combate al incendio en Ecatepec.

En videos que circularon en redes sociales, se pudo observar la magnitud que alcanzó el siniestro. En el material se vio cómo el fuego se encuentra cerca de una zona de viviendas.

El viento complicó la labor de los servicios de emergencia que acudieron al llamado, por lo que fue necesario que personal de Ecatepec y Tlalnepantla atendieran la emergencia.

