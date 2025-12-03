Gobierno federal refuerza acciones coordinadas de seguridad en Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad mantuvo una reunión de trabajo con presidentes municipales, legisladores y autoridades de Michoacán.

El Gabinete informó que este encuentro tiene el objetivo de impulsar soluciones en materia de seguridad en la zona.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, nos reunimos en Uruapan con el gobernador @ARBedolla, presidentes municipales, diputados locales y autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones coordinadas, atender peticiones y construir… pic.twitter.com/FSFy9QbH7L — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 4, 2025

Mediante un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad detalló que en la reunión participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el fiscal estatal, Carlos Torres Piña; así como la alcaldesa Grecia Quiroz.

Cabe destacar que este encuentro se da a un mes del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, razón por la cual la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la puesta en marcha del plan. Con base en lo dicho por las autoridades, en la reunión participó Grecia Quiroz —viuda de Manzo—, quien actualmente ocupa el puesto de alcaldesa.

Detallaron que, durante la reunión se revisaron los avances de la estrategia regional, se atendieron solicitudes de las autoridades locales y se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la extorsión, atender zonas con mayor incidencia delictiva y garantizar condiciones de seguridad para las familias y las actividades económicas del estado.

Asimismo, destacaron que la presencia operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará de manera permanente en la región.

El despliegue, señalaron, busca proteger los ciclos productivos, fortalecer la vigilancia territorial y ejecutar acciones contra los grupos delictivos que afectan a la región.

El Gabinete de Seguridad reiteró que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, continuará visitando municipios de Michoacán para supervisar los despliegues, evaluar resultados y atender directamente las necesidades de las comunidades y los gobiernos locales.

