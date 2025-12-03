Ismael Burgueño inaugura 3 Unidades Preventivas de Salud en Tijuana

Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana, puso en marcha el programa Tijuana Saludable, una estrategia integral de atención médica gratuita que ya alcanza 30 mil personas afiliadas en este 2025 y que tiene como meta beneficiar a más de 110 mil habitantes en su etapa de consolidación.

Como parte de este esfuerzo, el alcalde inauguró las primeras tres Unidades Preventivas de Salud en las delegaciones La Mesa, Sánchez Taboada y Playas de Tijuana, espacios que brindan atención médica preventiva y gratuita con infraestructura totalmente rehabilitada y personal médico capacitado para ofrecer servicios de primer contacto a la población.

El alcalde, Ismael Burgueño Ruiz destacó que, Tijuana Saludable surge de una visión humanista que coloca al pueblo en el centro de la política pública, entendiendo la salud como un derecho fundamental.

Añadió que esta estrategia municipal se impulsa en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, alineándose con las políticas nacionales y estatales de bienestar, para garantizar una atención preventiva, gratuita y cercana a la población.

Las unidades cuentan con consultas médicas generales ilimitadas, entrega de hasta tres medicamentos mensuales sin costo, consulta dental con procedimientos como limpiezas y extracciones, exámenes de la vista con entrega de lentes, así como estudios de laboratorio que incluyen pruebas de sangre y Papanicolaou, fortaleciendo un modelo integral de prevención y atención oportuna.

Este proyecto responde a una necesidad real de miles de familias que históricamente enfrentaron barreras económicas para acceder a consultas, medicamentos y estudios básicos.

Es así que el Ayuntamiento fortalece un modelo de atención que no solo trata enfermedades, sino que apuesta por la prevención, el cuidado integral y la justicia social, elevando la calidad de vida en las colonias con mayor rezago.

