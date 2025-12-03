Zoé Robledo y Ramírez Bedolla supervisan nuevo Hospital IMSS-Uruapan como parte del Plan Michoacán

En gira de trabajo por Michoacán, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, recorrieron las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 86 en Uruapan, una unidad que forma parte del fortalecimiento de infraestructura contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Estas acciones de mejora son el esfuerzo conjunto entre el IMSS, el gobierno de Michoacán y las autoridades comunitarias para garantizar servicios médicos de calidad y ampliar la infraestructura hospitalaria en la región.

La colaboración interinstitucional permitió definir proyectos estratégicos que fortalecen la atención preventiva, la capacidad hospitalaria y el acceso a la seguridad social, en beneficio de miles de derechohabientes.

Este hospital, inaugurado en mayo de 2024, actualmente está incorporando nuevos servicios y más personal, cuenta con 90 camas censables, 49 camas no censables, 15 consultorios de especialidades y tres quirófanos centrales, además de servicios como Banco de Sangre, laboratorio clínico, farmacia y una Unidad de Cuidados Intensivos para adultos.

Asimismo, su cartera de servicios incluye áreas de nutrición, trabajo social y atención integral para pacientes en estado crítico.

El HGZ No. 86 atiende a una población adscrita de 267 mil 869 derechohabientes y recibe referencias de diversas UMF de la región.

Entre sus especialidades se encuentran Cardiología, Cirugía General y Pediátrica, Ginecología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, así como Urología, lo que lo convierte en un centro clave para la atención especializada en la zona.

En noviembre de 2025, la productividad del hospital alcanzó 151 mil 519 atenciones, con 32 mil 154 consultas de especialidades, 18 mil 834 atenciones en urgencias, 2 mil 735 cirugías y 5 mil 826 egresos hospitalarios, cifras que reflejan su papel fundamental en la atención médica de la región.

Como parte del Plan Michoacán, se proyectaron mejoras significativas en esta unidad, incluida la instalación de una Sala de Endoscopia, la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos con seis cunas neonatales, tres camas pediátricas y más camas para adultos.

Asimismo, se realizó la incorporación de un Consultorio de Neurocirugía, atención obstétrica, un servicio de transfusión y el incremento de sillones de hemodiálisis de 4 a 10.

En un día típico de operación, el Hospital General de Zona No. 86 en Uruapan registró al corte del mes de octubre mil 645 atenciones, que incluyeron 980 consultas de especialidades, 400 atenciones en el servicio de urgencias y 183 egresos hospitalarios.

El HGZ No. 86 cuenta con equipo médico de última generación que fortalece la calidad en la atención y entre los recursos más importantes se encuentran un equipo de Rayos X fijo, dos equipos de Rayos X transportables, un mastógrafo digital y seis equipos de ultrasonido, lo que permite realizar diagnósticos oportunos y garantizar servicios especializados para los derechohabientes.

Estas acciones forman parte del compromiso por construir un sistema de salud más equitativo y cercano a las necesidades de la población de Michoacán.

Acompañaron este recorrido la Sindica Municipal de Uruapan, Hilda Flor Maldonado Medina, y la Regidora de la Comisión de Salud de Uruapan, Alejandra Vargas Fuentes.

