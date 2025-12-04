Ariel Juárez renuncia a Junta Local de Caminos tras agresión a personal de seguridad en plaza comercial

Ariel Juárez renunció a la dirección de la Junta de Caminos del Estado de México, luego de que fuera captado en video acompañando al diputado Wblester Santiago Pineda agrediendo a personal de seguridad y dañando instalaciones de la plaza comercial Town Square, en Metepec.

Reportes de la prensa señalan que dicha renuncia fue voluntaria, sin embargo, otros indican que habría sida solicitada por autoridades estatales de mayor nivel.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer al nuevo titular de dicha área.

TE RECOMENDAMOS: En Guanajuato Bloqueos de carreteras HOY 4 de diciembre por agricultores en Guanajuato

En días pasados se informó que tanto Ariel Juárez como el legislador Wblester Santiago Pineda habían acusado a personal de la plaza comercial de robo de dinero, que supuestamente estaba en la camioneta de unos de los funcionarios.

🚨😡 Escándalo en Metepec: El diputado Wblester Santiago Pineda, del PT, fue captado en estado presuntamente alcoholizado causando destrozos y confrontándose con personal de seguridad en una plaza comercial.

Usuarios en redes criticaron su comportamiento, cuestionando que alguien… pic.twitter.com/e0hWCZTZ5L — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR