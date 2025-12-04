Van 4 policías de SLP a juicio por arrojar 7 cuerpos

Elementos de la Guardia Civil de SLP, en imagen de archivo.

Un juez decidió vincular a proceso a cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí que fueron detenidos por policías de Zacatecas después de presuntamente arrojar siete cadáveres en un predio del municipio de Villa de Cos, el pasado 23 de noviembre.

Como resultado de la audiencia que comenzó el pasado martes 2 de diciembre y finalizó la madrugada de ayer miércoles, el juez de control encontró datos de prueba suficientes para que se lleve a juicio a los policías potosinos e impuso prisión preventiva a los elementos, tres hombres y una mujer.

El Dato: LA FISCAL de SLP, Manuela García, aseguró el martes que son 12 víctimas involucradas en el caso, que fueron reportadas como privadas de la libertad en Zacatecas.

El caso ha generado una confrontación de declaraciones entre autoridades de alto nivel de San Luis Potosí y Zacatecas, ya que el fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, aseguró que los cuerpos hallados en Villa de Cos no fueron privados de la vida en ese lugar.

Dijo que, antes del hallazgo, se difundió una nota sobre el abandono de cuerpos sin vida en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, hecho que actualmente se investiga para demostrar que se trata de los mismos restos humanos depositados en territorio zacatecano.

123 Homicidios dolosos ocurridos en Zacatecas entre enero y octubre

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró tener “toda la certeza” de que el homicidio de las siete personas fue cometido en Zacatecas, y acusó a las autoridades zacatecanas de no querer incluirlos en su estadística de homicidios. “Yo más bien creo ahí que son las corporaciones de Zacatecas las que están moviendo el tema para que no les cuenten sus muertos”, dijo.

Explicó que las víctimas tenían fichas de búsqueda de Zacatecas, por lo que dijo: “¿Ni modo que sean de San Luis? No hay manera (…) tenemos toda la certeza, tenemos las fichas de búsqueda”.

Camacho Osnaya confirmó la vinculación a proceso de los cuatro elementos de San Luis Potosí y exhortó a ambas autoridades a establecer puentes de colaboración entre estados para dar justicia a las víctimas, de quienes hasta el momento, dijo, sólo han sido identificadas dos.