Pobladores de Tierra Colorada bloquean la Autopista del Sol

Pobladores y transportistas de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, cerraron completamente la Autopista del Sol este viernes a la altura del punto conocido como el crucero de El Trébol, para denunciar que desde hace más de cinco meses autoridades no han cumplido los compromisos pactados en su última protesta realizada en el mismo lugar.

Los inconformes en el mes de julio sostuvieron una mesa de acuerdos con autoridades estatales, en demanda de mejoras en el Hospital de Xaltianguis.

Los inconformes señalaron que, pese a que en ese momento se establecieron compromisos para reconstrucción de infraestructura, servicios médicos y atención directa a sus autoridades comunitarias, ninguna de esas acciones avanzó.

Bloqueo de vecinos de la zona. ı Foto: Especial.

Sumando a la exigencia de los transportistas que también exigen seguridad en la Autopista del Sol y la carretera federal.

Este viernes, los pobladores y transportistas reiteraron que la falta de cumplimiento a los acuerdos mantiene sin mejoras el Hospital de Xaltianguis y sin respuesta diversas gestiones locales, por lo que determinaron regresar a la Autopista del Sol para presionar a las autoridades.

Funcionarios estatales ya se encuentran en la zona para instalar una nueva mesa de diálogo, mientras la circulación permanece cerrada en ambos sentidos generando largas filas en el lugar.

