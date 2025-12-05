Video de agresión cuesta puesto a un funcionario

EL LEGISLADOR y el funcionario agreden a personal de seguridad de una plaza.

TRAS EL ESCÁNDALO por la difusión de un video donde se observa al diputado federal petista Wblester Santiago Pineda y al director de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez, en estado de ebriedad, mientras agreden a personal de seguridad de una plaza comercial de Metepec, se informó que el funcionario mexiquense fue separado del cargo.

Esto se dio minutos después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, en su conferencia de presa de ayer, que la Contraloría estatal investigue la relación entre ambos y la posible comisión de conflicto de intereses, pues a raíz del video se conoció que la Junta de Caminos ha asignado contratos a una de las constructoras del legislador.

El Tip: VERSIONES sin confirmar indican que la renuncia del funcionario fue voluntaria y la entregó en una reunión con autoridades.

La gestión de Juárez Rodríguez en la Junta de Caminos ya enfrentaba señalamientos previos. En julio del 2025 surgieron acusaciones en su contra por presunto nepotismo y posibles irregularidades en adjudicaciones de contratos de obra pública.

Asimismo, en declaraciones patrimoniales y señalamientos sobre el uso de recursos no acordes con los ingresos reportados, por lo cual las autoridades ya abrieron varias líneas de investigación contra el funcionario.

310 mil pesos en daños provocaron el diputado y el funcionario a mobiliario

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México citó a Juárez Rodríguez para que declarara sobre su participación en los hechos ocurridos en Metepec.

De acuerdo con medios locales, la audiencia se realizará en Toluca y se recabarán versiones sobre los daños y el altercado con personal de seguridad del centro comercial.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de México no ha informado quién ocupará el cargo en la Junta de Caminos ni los criterios para seleccionar a la persona que asumirá la dirección.

En cuanto al diputado del PT, su nombre volvió a ser tema de controversia, luego de que circulara otro video en el fue captado insultando a policías durante un retén en el Estado de México.

En el video se le escucha molesto, reclamando por qué lo estaban grabando, y no tardó en soltar palabras altisonantes antes de acelerar su camioneta y marcharse del lugar.

“¿Por qué me grabas, we…?”, se le escucha decir, visiblemente alterado, antes de cerrar la ventana y retirarse.

Los policías, aunque sorprendidos por la reacción del legislador, lo dejaron ir, asegurando que en todo momento le hablaron con respeto.