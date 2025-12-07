Garantizan atención integral

Alfredo Ramírez Bedolla supervisa atención a víctimas de explosión en Coahuayana

Gobernador acudió al municipio de Coahuayana para supervisar la atención a las víctimas directas e indirectas de la explosión registrada en Coahuayana

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, se reunió con el fiscal Carlos Torres Piña.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, se reunió con el fiscal Carlos Torres Piña. Foto: Cortesía
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al municipio de Coahuayana para supervisar la atención que las instancias del Gobierno estatal y federal brindan a las víctimas de la explosión registrada el 6 de diciembre, así como las acciones operativas que se registran.

El mandatario estatal sostuvo una reunión con el fiscal Carlos Torres Piña, con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, y con personal de la Secretaría de Gobierno, a fin de continuar con la atención integral a las víctimas directas e indirectas.

Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió a Coahuayana para supervisar la atención a víctimas.
Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió a Coahuayana para supervisar la atención a víctimas. ı Foto: Cortesía

Detalló que a través de la Secretaría de Salud, se da puntual seguimiento a la atención médica que se le otorga a los lesionados que fueron trasladados a la capital michoacana, y otros que son atendidos en este municipio.

