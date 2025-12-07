Colectivos feministas exigen justicia para Cecilia Monzón

Diversos colectivos feministas denunciaron durante una rueda de prensa un intento de “cambiar la narrativa” por parte del presunto actor intelectual del presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón.

De acuerdo a sus señalamientos los aplazamientos del proceso agudizan el sufrimiento de la familia de la víctima, además de que Javier López Zavala, acusado del feminicidio, podría aprovechar parte de los vacíos legales del caso.

Dentro de la conferencia de prensa pidieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla continuar con el juicio sin más “excusas”, mientras el proceso ya se encuentra en la recta final.

#EddiiyReporta ll Organizaciones feministas de Puebla recriminaron que persista la dilación en el proceso del feminicidio de Cecilia Monzón.

Apenas el pasado 4 de diciembre, culminó el desahogo de pruebas del caso tras 80 audiencias, por lo que continuará con la fase de alegatos de clausuras, que están programados para el próximo 22 de diciembre, en dónde las partes presentarán sus conclusiones ante el tribunal.

La hermana de Monzón, agradeció a quienes han acompañado a la familia en el proceso y aseguró que viene lo más complicado del proceso.

¿Qué le paso a Cecilia Monzón?

La abogada, Cecilia Monzón, fue víctima de feminicidio en mayo del 2022, cuando dos motociclistas la atacaron mientras viajaba en su vehículo en San Pedro Cholula, Puebla.

Reportes locales detallaron en el momento que los agresores accionaron su arma en al menos tres ocasiones contra la activista, lo que provocó que muriera al instante.

Cecilia Monzón era conocida en el estado de Puebla por su actividad política, pues fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidata a la presidencia municipal de San pedro Cholula por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De igual forma se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social de 2018 a 2021, durante la administración del morenista Luis Alberto Arriaga.

