En 3 años, Salomón Jara beneficia al campo de la Sierra Sur con apoyos para producción de maíz, mezcal, miel y café

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que su gobierno ha invertido 75 millones de pesos para fortalecer la producción de maíz, en beneficio de 9 mil familias.

Ante más de 4 mil habitantes de Miahuatlán de Porfirio Díaz, como parte de su gira estatal de rendición de cuentas, detalló que con el programa Autosuficiencia Alimentaria se han apoyado a 4 mil 944 productores de 40 municipios con una inversión de 34 millones de pesos.

Además, mediante Abasto Seguro de Maíz, se atendieron con semillas mejoradas, fertilizantes, bioinsumos y capacitación a 541 hectáreas.

“Esta nueva forma de gobernar rompe con el centralismo y el autoritarismo de los viejos tiempos. Nunca más un campo olvidado; estamos comprometidos con las y los campesinos y productores” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca



El mandatario estatal destacó las diversas acciones en tres años en diferentes sectores, entre ellas, las realizadas a través del programa de Agronegocios, con el que se apoyaron 18 proyectos para la producción de miel, café, ganado y mezcal. Con más de 3 millones de pesos, se apoyaron 341 certificaciones de miel, maguey -mezcal.

Se conectó a 10 colectivos con caficultores de la región para impulsar la comercialización de este aromático.

Con garantías líquidas por más de 16 millones de pesos se respaldan 13 proyectos y 5 más reciben un subsidio para infraestructura y equipo por 1.2 millones de pesos.

En sanidad forestal, se han invertido 16 millones de pesos en la región. Para combatir el insecto defoliador mediante trabajo aéreo y terrestre se han atendiendo 8 mil 901 hectáreas de 10 comunidades con una inversión de más de 5.5 millones de pesos.

Se habilitaron 5 viveros para la producción de cerca de un millón de plantas forestales.

Se resolvieron 2 conflictos agrarios en la región, y se instalaron dos arcos de seguridad en la Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

La Tarjeta Margarita Maza impulsa la economía de 2 mil 232 jefas de familia; en tanto, 126 mujeres reciben créditos a la palabra Mujer Primavera.

El programa Útiles Escolares favorece a más de 68 mil estudiantes y 182 jóvenes profesionistas forman parte del programa Mi Primera Chamba.

Un total de 10 mil personas acceden a servicios médicos mediante Farmacias Bienestar, y a través de Caravanas Ve’e Tata se realizaron 1 mil 270 mastografías.

Con más de 137 millones de pesos, el Sistema DIF Oaxaca ha beneficiado a más de 48 mil personas en la región. En el distrito de Miahuatlán se ha mejorado la alimentación de 16 mil 661 personas con más de 46 millones de pesos.

Todos los centros de salud de la Sierra Sur cuentan con más del 80 por ciento de abasto de medicamentos

Con la realización de 838 obras se están transformando caminos, carreteras, viviendas, escuelas y distintos espacios públicos. En materia de vivienda, se han realizado 369 obras en toda la región.

En cuanto a la construcción y rehabilitación de caminos, se han destinado más de 370 millones de pesos a 59 obras equivalentes a 323 kilómetros. Además, se fortaleció la conectividad con 62 caminos y carreteras nuevas.

Con concreto asfáltico construyeron: la carretera de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sitio de Xitlapehua, San Luis Amatlán, San Cristóbal Amatlán y San Francisco Logueche; así como, a San Miguel Coatlán; el camino de San Ildefonso Amatlán, así como el puente “San Pedro” en Santa Cruz Zenzontepec.

Los caminos de Bramaderos y Catarina Roatina en el municipio de Miahuatlán; también, Santa María Velato – Monjas, Sebastián Río Hondo – San Bernardo, San José Del Pacifico - San Marcial Ozolotepec, Santiago Minas - Corral de Piedra y Río Anona en San Simón Almolongas; se construyeron con concreto hidraúlico.

Se ha ampliado la red de electrificación de varias localidades del distrito de Miahuatlán.

Con más 180 millones de pesos se han construido 108 obras educativas como canchas de usos múltiples y techados, aulas didácticas, módulos sanitarios, entre otros.

cehr