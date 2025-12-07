FGR atrae investigación sobre explosión de camioneta en Coahuayana; vehículo ingresó desde Colima

Por el presunto uso de explosivos, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación sobre el estallido de un vehículo registrada el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, por la que suman 5 personas muertas.

Al ofrecer avances en las investigaciones, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, precisó que la indagatoria quedará a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Más temprano este domingo 7 de diciembre, la FGR informó que inició una carpeta por delincuencia organizada, aunque inicialmente indicó que el hecho se investigaba como terrorismo.

Al respecto, el fiscal estatal señaló que la FGR determinará el delito a investigar, mientras que las autoridades estatales realizarán los peritajes relacionados con las víctimas y posibles daños estructurales causados por la explosión.

Tras seguimiento, establecen ruta de “coche bomba”

Torres Piña detalló que, a través de cámaras de videovigilancia, se logró establecer que la camioneta, una Dodge Dakota negra presuntamente cargada con explosivos, ingresó desde Colima alrededor de las 08:30 horas.

El monitoreo permitió rastrear su recorrido por la carretera federal 200, cruzando el puente Coahuayana, para después internarse en la comunidad de San Vicente y continuar por la carretera Coahuayana Viejo hasta llegar a la avenida Rayón, en la colonia Centro del municipio.

El recorrido de la camioneta que explotó en el municipio de Coahuayana. ı Foto: Captura de Pantalla

FGR señala 12 heridos, gobierno de Michoacán contabiliza 7

Según los primeros peritajes, la explosión provocó daños en un radio de 300 metros y afectó a 12 vehículos.

Aunque la FGR reportó 12 personas lesionadas, el fiscal Carlos Torres Piña precisó que son siete: seis ya fueron atendidas en hospitales locales y una más permanece hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Asimismo, recordó que tres de las cinco víctimas mortales eran integrantes de la Policía Comunitaria de Coahuayana , cuyos cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares. Dos personas no han sido identificadas y se presume que al menos una de ellas sería el conductor de la camioneta involucrada.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que dos civiles resultaron lesionados y se encuentran fuera de peligro mientras reciben atención médica.

Añadió que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visitó el municipio este domingo para supervisar la atención víctimas directas e indirectas, que reciben apoyo psicológico, médico y legal, así como a las viviendas y comercios afectados, entre ellos una paletería, una panadería y una carnicería.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr