Gobierno de Michoacán despliega atención inmediata a víctimas tras explosión en Coahuayana: Raúl Zepeda

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, y el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informaron sobre la activación de acciones inmediatas para la atención de víctimas directas e indirectas, luego de la explosión registrada en las cercanías de las instalaciones de la Policía Comunitaria, en Coahuayana.

En conferencia de prensa, Zepeda Villaseñor detalló que se aplicó un protocolo de respuesta urgente, mediante el cual las personas heridas fueron trasladadas vía aérea y terrestre a hospitales para recibir atención médica especializada.

Paralelamente, agentes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Guardia Civil, acudieron al punto para el resguardo de la zona y el inicio de las investigaciones.

Señaló que este domingo, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población ya mantiene el acompañamiento y atención integral a las víctimas directas e indirectas del suceso.

Asimismo, informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se trasladó a Coahuayana para brindar apoyo a las personas afectadas, incluyendo locatarios cuyos comercios resultaron dañados, y destacó que no se registraron víctimas civiles . Añadió que el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, permanece en la zona para la coordinación operativa correspondiente.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, detalló que fue alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre cuando se registró una fuerte explosión en las afueras de la comandancia de la Policía Comunitaria.

Indicó que se puso en marcha un operativo conjunto con personal de las fiscalías regionales de Lázaro Cárdenas y Coalcomán, y que la Fiscalía General de la República atrajo el caso al tratarse del uso de explosivos.

“Recibimos de la FGR la atracción de este caso, donde se acordó que las instancias federales sean quienes integren la carpeta por el uso de explosivos”, explicó Torres Piña. Agregó que la Fiscalía del Estado coadyuvará en los peritajes, particularmente respecto a las personas fallecidas y lesionadas.

El fiscal reportó cinco víctimas, de las cuales, tres pertenecían a la Policía Comunitaria de Coahuayana; mientras que las dos restantes se encuentran sin identificar, presumiéndose que una de estas sería quien conducía el vehículo donde se transportaban los explosivos.

Apuntó además que siete personas resultaron lesionadas, seis de ellas ya atendidas en hospitales locales y una más hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Expresó que los primeros peritajes se contabilizaron 12 vehículos dañados y, se determinó mediante cámaras y seguimiento, que el automotor involucrado ingresó desde el estado de Colima . En la zona, dijo, trabajan alrededor de 30 especialistas dedicados a la recolección de indicios.

Torres Piña informó también que se ha mantenido comunicación con la fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, y coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y afirmó que conforme avancen las investigaciones se dará nueva información de manera puntual.

