Delfina Gómez llama a cerrar filas; ‘la transformación exige unidad, no protagonismos’, afirma.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero, e hizo un llamado a unir fuerzas, fortalecer el trabajo en equipo y avanzar en el diálogo con respeto, bajo la premisa de que todos, en especial las personas servidoras públicas, son importantes para lograr el proyecto de nación y honrar la confianza ciudadana.

“Los ciudadanos esperan de sus gobiernos la unión de esfuerzos para obtener mejores resultados. Nuestro movimiento se distingue por trabajar de manera coordinada y dialogar para que las diferencias alcancen acuerdos. Esa es la filosofía que nos debe de caracterizar a una verdadera transformación. Por ello, los mexiquenses lo que tienen que ver en estos gobiernos es precisamente la transformación y el trabajo en equipo”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Ante miles de vecinos de Tecámac que se dieron cita en el Parque Ecológico Sierra Hermosa, la Gobernadora del Estado de México destacó que, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, la transformación avanza a paso firme en el municipio de Tecámac y seguirá, a través de apoyos a las mujeres y estudiantes, pero también al fortalecer los sectores de salud y movilidad.

“Tecámac merece un respeto. Y Tecámac merece que más allá de diferencias, de intereses, de protagonismo, de lo que a veces lamentablemente como seres humanos tenemos, más allá tenemos que proponer, anteponer esa situación por el bien de Tecámac” manifestó la Gobernadora Delfina Gómez.

Dijo que cuando va a los informes no solo acude a escucharlos, sino que también va a refrendar su compromiso y a ver qué necesidades hay y qué retos existen para apoyar como gobierno, por lo que llamó a dejar de lado resentimientos y situaciones complicadas que no dejan nada y provocan división.

Finalmente, la Maestra Delfina Gómez Álvarez exhortó a estar a la altura de lo que merece el pueblo mexiquense, a través de un trabajo conjunto y la suma de esfuerzos.

A su vez, la Presidenta Municipal Rosa Yolanda Wong Romero, hizo un recuento de los avances en materia de salud, educación, movilidad, infraestructura y apoyo a las mujeres. Rechazó la violencia política y dijo que la libertad y la dignidad son condiciones fundamentales para gobernar.

Acompañaron a la Gobernadora en el evento, la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directa de la Sexagésima Segunda Legislatura local; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, así como legisladores federales y locales, y Presidentes Municipales de comunidades vecinas.

JVR