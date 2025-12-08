Incendio consume fábrica de colchones en Ixtapaluca; sin reporte de víctimas

Se registra incendio en fábrica de colchones e Ixtapaluca, Estado de México.

Un incendio consume este lunes una fábrica de colchones y productos textiles en el centro del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona, al momento se desconoce si hay víctimas.

El fuego se generó en el inmueble ubicado en el cruce de las calles 2 de abril y José María Morelos, indicó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad. La dependencia informó a través de redes sociales que unidades de emergencia y bomberos apoyan para sofocar las llamas.

Así se encuentra un fuerte #incendio que se registró esta noche en una fábrica de textiles en #Ixtapaluca, #Edomex. Al momento siguen las labores para tratar de sofocar el fuego. Elementos de Protección Civil del estado y bomberos ya se encuentran en la zona: pic.twitter.com/VlMTi5S775 — Nacho Lozano (@nacholozano) December 9, 2025

De acuerdo con medios locales, se trata de la fábrica TEXNOTEJ. Como medida preventiva, personal de Protección Civil evacuó los inmuebles en un perímetro de 300 metros , incluyendo la plaza comercial Pilares, ante el riesgo de propagación del fuego y el humo.

Hasta el momento, se desconoce también la causa del siniestro.

Alexis Guerrero Peñaloza, director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, confirmó a N+ Foro que no hay personas lesionadas y que antes del incendio se habían suspendido las labores en el inmueble.

El funcionario también indicó que hasta las 20:30 horas han controlado el 60 por ciento del incendio, y se prevé que sea sofocado por completo al rededor de las 22:00 horas.

Recomendaron no acercarse a la zona mientras se atiende el incidente.

