Piden castigo en caso de alumnas sexualizadas

El colectivo Defensoras Digitales exigió justicia para las alumnas de la Secundaria Técnica 1, de la ciudad de Zacatecas, cuyas fotografías fueron sexualizadas con Inteligencia Artificial (IA) por un estudiante, y que el caso no quede en la impunidad.

Después de que el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, declaró que no existe evidencia de la página de Internet que albergaba el contenido señalado, Flor Elena Sosa, representante del colectivo, dijo que, como en otros casos, “otra vez” las autoridades de Zacatecas le están cargando la responsabilidad a las víctimas de presentar pruebas, cuando “debería ser la Fiscalía quien investigue”.

El Dato: el Código Penal de Zacatecas establece: “Quien, teniendo el deber jurídico de proteger un bien jurídico, omite evitar un resultado delictivo, incurre en responsabilidad penal”.

Señaló que, aun cuando no exista una página, el simple hecho de la creación de imágenes de alumnas sexualizadas ya debería ser un motivo por el cual se investigue y sancione al alumno responsable; sin embargo, “parece” que la Fiscalía del estado quiere dar “carpetazo” y dar por finalizado el tema.

TE RECOMENDAMOS:

“Los papás refieren haber visto la página, además no solamente es eso, sino de la creación del contenido que se difundió dentro de la escuela entonces, pues son cosas totalmente diferentes él solamente menciona que va a haber sanciones que no son privativas de la libertad y también dice que ellos se van a enfocar en hacer prevención, pero en esta secundaria qué prevención puede haber cuando las fotos de más de 400 alumnas fueron alteradas en una página pornográfica”, cuestionó.

400 fotos de alumnas fueron manipuladas con IA

“Si la Fiscalía de Zacatecas no tiene los elementos ni las capacidades, debería dejar que la investigación la realice la Fiscalía General de la República, nosotros exigimos que tomen este caso para que se pueda hacer una verdadera investigación”, dijo la activista.

El colectivo también pidió que la Fiscalía de Zacatecas cuente con una Unidad Especializada en Delitos para que tenga los recursos y los elementos necesarios para investigar este tipo de casos.

Criticó que en el caso de los siete cuerpos sin vida encontrados en el municipio de Villa de Cos y por el cual cuatro policías de San Luis Potosí fueron detenidos por presuntamente ir a arrojar los cadáveres, ahí sí “están usando todos los elementos para probar la responsabilidad de los policías de SLP y están usando todo el aparato de investigación, incluso hasta ya pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República”.

La representante del colectivo señaló que no es el primer caso que la Fiscalía trata de darle “carpetazo” y no darles justicia a las víctimas, pues anteriormente fue el de un abogado muy conocido en la entidad que compartió fotos de su expareja, sin su consentimiento y sigue impune y no “hay justicia”.

“Pues va a haber un carpetazo un archivo temporal por falta de elementos entonces, ha habido otro caso también que ha sido muy sonado de un abogado aquí en Zacatecas, el cual difundió imágenes íntimas de su expareja y no pasó nada y se les olvida que existen las víctimas, se les olvida que esas personas también fueron agredidas, estigmatizadas y las violentaron, no solamente los agresores sino también las instituciones, porque no hemos tenido ninguna respuesta positiva de las autoridades en ninguno de los casos, tenemos muy pocas sentencias, tenemos muy pocas judicializaciones sobre violación a la intimidad sexual”, externó Flor Elena Sosa.

También mencionó que hasta la fecha ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, ni el gobernador, ni la titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Mujeres.

“Pues el gobernador no ha hecho ningún pronunciamiento, desde el gobierno no se ha hecho ningún pronunciamiento ni tampoco hay respuesta de la fiscal especializada en delitos contra las mujeres, no se ha pronunciado, no ha dicho nada y no ha dado avances parece que esperan nada más a que pase el auge o lo viral para darle carpetazo y ya nadie sepa nada seguimos en espera de que den resultados”, reprochó.

Finalmente aseguró que la unidad de delitos sexuales en Zacatecas recibe las denuncias, pero muchas veces solamente levantan un acta y ya nunca vuelven a contactar a las víctimas.

“Muchas veces cuando las víctimas van a denunciar, las autoridades solamente levantan un acta y ya no las vuelven a buscar, porque ni siquiera hay policías de investigación especializados que puedan resolver los casos, a veces ellos mismos no saben ni siquiera usar los teléfonos celulares menos van a poder hacer una investigación”, aseguró Flor Elena Sosa, representante del colectivo.