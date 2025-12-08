Sinaloa, único estado del noroeste del país con 3 aceleradores lineales, destaca Rubén Rocha.

Mejorando la calidad, la atención digna y accesibilidad de los tratamientos oncológicos en Sinaloa, además de reducir los tiempos de espera en pacientes, el gobernador Rubén Rocha Moya, inauguró el Centro Estatal de Radioterapia, una unidad especializada en brindar tratamientos de radioterapia a pacientes con cáncer.

El Gobernador Rocha, detalló que, este Centro cuenta con el segundo acelerador lineal, comprometido en su administración, sumando, en total, tres aceleradores lineales en el estado, convirtiendo a Sinaloa en la única entidad del noroeste del país con este equipamiento.

“Vamos a seguir creciendo en atención a la población en salud, como ya se los comenté, eso nos va a permitir que sigamos teniendo espacios más amplios para que los médicos, los talentos médicos los talentos profesionales en cualquiera de las áreas se desarrollen y se desarrollen muy bien”, precisó el ejecutivo estatal.

También, destacó que, el Centro podrá ser utilizado por sinaloenses de todas las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones privadas, así como, pacientes de otras entidades.

“Mi reconocimiento a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de medicina del área de salud”, sostuvo el Gobernador y aprovechó para felicitar al señor Alejandro, quien hoy tuvo su última radioterapia deseándole mucha salud.

Cabe señalar que priorizando la salud de las y los sinaloenses se están generando espacios, así como condiciones para ello, el Gobernador Rocha, informó que el próximo año se adaptará el antiguo Hospital General en una unidad de especialidades en ortopedia y neurocirugía, e iniciará la construcción de la clínica del IMSS en Guamúchil y un nuevo hospital del IMSS en Culiacán, con capacidad para 216 camas.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, agradeció la visión humanista del gobernador Rocha, que pone a disposición de las y los sinaloenses, tecnología especializada para mejorar la atención médica y la calidad de vida del paciente, por ello precisó que, el Centro Estatal de Radioterapia, es un espacio que cuenta con equipamiento de vanguardia, además de personal capacitado en la atención de pacientes con cáncer.

“Ese agradecimiento al doctor Rubén Rocha Moya, nuestro gobernador, porque sin su visión humanista y compromiso con la salud pública y su entender de la justicia social, nos ha ayudado a construir y garantizar la atenciónoncológica de todos nuestros pacientes. En este Centro ofreceremos tratamientos, también ofreceremos acompañamiento daremos la confianza y la certeza de que en este Sinaloa la salud es una prioridad”, dijo, el también director general de los Servicios de Salud de Sinaloa.

Asimismo, detalló que, el Centro Estatal de Radioterapia, representa esperanza para miles de sinaloenses, ya que, incrementará significativamente la capacidad de atención de pacientes oncológicos, pasando de 31 mil pacientes anuales a 50 mil, un paso histórico en la lucha contra el cáncer. La inversión total del Centro fue superior a los 40.9 MDP (Inversión de obra 8.7 MDP; equipamiento 32.2 MDP); y se podrán atender con mayor precisión tumores de cáncer de mama, próstata, cérvico uterino, pulmón, cerebral, recto y piel, mejorando los resultados de los tratamientos.

Por su parte, Julio César Álvarez Ibarra, director del Centro Estatal de Radioterapia, agregó que, el gobierno de Sinaloa no ha escatimado en la atención de pacientes con cáncer, prueba de ello es la construcción de este Centro, desarrollado con mucho sentido social, visión y convicción.

“Este Centro permitirá atender con calidad, calidez y mucha dignidad a todos los pacientes que aquí estén. Haremos sociedades, de ser necesario con IMSS, ISSSTE, Hospital Civil, con todas las instituciones públicas, para trabajar en conjunto y así reducir los tiempos de espera de estos pacientes”, puntualizó.

Acompañaron al Gobernador Rocha en la inauguración del Centro, Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF; Juan de Dios Gámez, alcalde municipal; Carlos Enrique González, subsecretario de Atención Médica; Tania Clarissa Medina, encargada del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sinaloa; Miroslava Sánchez Galván, subdelegada Medica del ISSSTE; Julio César Quintero Ledezma, coordinador estatal de los Servicios de Salud IMSS Bienestar en Sinaloa; Alejandro Barraza Gaxiola, director del Hospital Regional del ISSSTE; Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa; Jesús Rodríguez López, director de atención médica de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como personal médico de la institución.

JVR