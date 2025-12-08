Tijuana más limpia: Alcalde Burgueño informa retiro de más de una tonelada de basura y escombro en avenida principal

Durante una jornada de trabajo del programa creado por el alcalde Ismael Burgueño, ‘Tijuana: Ciudad Limpia’, fueron retirados aproximadamente 14 metros cúbicos de azolve y escombro sobre la Avenida Internacional, en la Delegación Centro, así como una tonelada de basura en la zona.

“En Tijuana seguimos sumando esfuerzos para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Los exhorto a mantener limpias nuestras vialidades, no tirando basura y cuidando de ellas, mantener una ciudad limpia es tarea de todas y todos, y con su apoyo, lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias”, escribió el presidente municipal en sus redes sociales.

La transformación de esta avenida principal en esta zona de gran relevancia fue celebrada por residentes, así como por visitantes recurrentes del primer cuadro de la ciudad.

