Aguascalientes consolida su liderazgo mundial en calidad automotriz con nueva expansión de Nissan

Durante el inicio de la construcción de las nuevas instalaciones de la planta Nissan A1, donde se ensamblarán las primeras pick-up fabricadas en Aguascalientes, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, subrayó que este proyecto refuerza el posicionamiento del estado como uno de los centros automotrices más importantes del mundo, gracias a su capacidad productiva, talento especializado e infraestructura de primer nivel.

“Esta ampliación fortalece el liderazgo de Aguascalientes a nivel internacional. Aquí se desarrolla tecnología de punta y se crean nuevas oportunidades para las familias. Lo que hoy vemos es fruto del trabajo de nuestra gente y del compromiso de empresas globales que confían en Aguascalientes”, enfatizó Tere Jiménez.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, destacó el respaldo que la empresa ha recibido para consolidar sus nuevos proyectos, así como la excelencia del talento aguascalentense, pieza clave para que las plantas locales sean reconocidas a nivel global.

“Todos estos logros demuestran el valor de la gente que tenemos en Aguascalientes y que hacen la diferencia; tenemos que estar fuertes para afrontar el futuro y seguir siendo más competitivos en México y en el mundo, exportando vehículos con la calidad que distingue a estas maravillosas plantas”, afirmó Busquets.

La expansión contempla una nueva nave industrial de más de 120 mil metros cuadrados que se sumará al complejo actual, donde se fabricará el nuevo modelo de pick-up de Nissan. Este crecimiento generará mil 300 empleos directos y 4 mil indirectos, reducirá costos logísticos, optimizará la cadena de suministro y aprovechará al máximo las ventajas competitivas del estado; además fortalece el liderazgo de Aguascalientes en el escenario mundial, consolidándose como referente en calidad automotriz, innovación y alto desempeño industrial.

