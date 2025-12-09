Reemplazan en Veracruz a fiscal de Cuitláhuac

Doce días después de que el Congreso de Veracruz aprobó que el titular del Poder Ejecutivo tenga la facultad de proponer, remover y ratificar al fiscal general del estado, la fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien fue nombrada en el cargo durante el gobierno de Cuitláhuac García, presentó su renuncia tras seis años de ocupar el cargo, de los nueve por los que había sido designada.

La iniciativa para que el titular del Ejecutivo tenga la facultad de proponer, remover y ratificar al fiscal general del estado fue propuesta por la actual gobernadora Rocío Nahle.

El Tip: VERÓNICA HERNÁNDEZ es abogada por la Universidad Veracruzana y fue directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno en el sexenio de Cuitláhuac García.

Antes de la reforma, el Congreso tenía la facultad de designar y remover al fiscal general del estado, y éste duraba en su cargo nueve años sin posibilidad de ser ratificado para un nuevo periodo.

Con las modificaciones a la Constitución local, el nombramiento de fiscal general se realizará a propuesta de la persona titular del Ejecutivo y deberá ser sometido a la consideración del Congreso.

El titular de la FGE ahora durará en el cargo cuatro años y podrá ser ratificado por el titular del Poder Ejecutivo para un segundo periodo de igual duración.

Después de que el Congreso recibió la carta de renuncia de la fiscal, también aprobó la solicitud para que se separara del cargo durante un año la magistrada estatal Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, quien fue propuesta y ratificada ayer mismo como nueva fiscal del estado.

En los últimos meses de gestión de Verónica Hernández Giadáns, el estado de Veracruz estuvo marcado por escandalosos hechos de violencia, como el secuestro y asesinato de una maestra; el motín del penal de Tuxpan, y el asesinato de varias personas, principalmente en la zona norte del estado.

Además, la funcionaria enfrentó, desde el inicio del gobierno de Rocío Nahle hace un año, presiones políticas debido a que se le vincula con el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, quien le disputó a la hoy mandataria la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2024.