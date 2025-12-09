Se triplica en Sonora la cantidad de adolescentes imputados en 4 años

Los casos de adolescentes que fueron imputados por algún delito en Sonora tuvieron un explosivo incremento de casi el triple desde la llegada del gobernador Alfonso Durazo en el 2021, hasta octubre del 2025, ya que pasaron de 329 a 969.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtenida por mecanismos de transparencia, en el 2021 se tuvo el reporte de 329 casos y para el 2022 la cifra tuvo un aumento de 29.8 por ciento, pues se reportaron 427 expedientes.

Para el 2023 se reportaron 670 casos, que en comparación con el 2022 representó un incremento de 56.9 por ciento de un año a otro. En el 2024 la cifra volvió a crecer, pues se registraron 992 casos, que significan un aumento del 48 por ciento de un año a otro.

TE RECOMENDAMOS:

En el 2025 se tiene el registro de 969 jóvenes como probables responsables en la comisión de distintos tipos penales, del 1 de enero al 31 de octubre, de acuerdo con los datos obtenidos por La Razón.

El Dato: SEGÚN EL INEGI, en el 2024 hubo 35 mil 186 inculpados y registrados en averiguaciones del Ministerio Público en el Sistema de Justicia para Adolescentes.

UN OBJETIVO PRIORITARIO. Un caso reciente de esta situación se presentó el pasado 14 de noviembre, cuando un menor de 15 años de edad fue detenido en la colonia Insurgentes por policías municipales de Hermosillo, al ser considerado un objetivo prioritario por varios delitos de robo.

La aprehensión ocurrió en las calles Héroes de Caborca y La Colorada, de la colonia antes mencionada, donde los oficiales realizaban patrullajes preventivos y vieron al menor que coincidía con las características proporcionadas en reportes previos relacionados con robos y delitos contra la salud.

Al proceder con la revisión correspondiente, los agentes encontraron entre su ropa 20 envoltorios de marihuana, por lo que fue detenido y presentado ante la autoridad competente y se investiga su posible relación con otros ilícitos registrados en el sector.

El Tip: EL NÚMERO de mujeres que son señaladas en el Sistema de Justicia para Adolescentes de México es menor año con año al de los hombres que son catalogados.

Siete días después, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que formuló imputación en contra de cinco personas, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su variante de posesión de metanfetamina, con fines de venta y resistencia particular.

La fiscalía indicó que entre los detenidos estaba un menor de edad, aunque no detalló cuántos años tenía; sin embargo, sí especificó que fue presentado ante los tribunales en forma individual.

De acuerdo con la fiscalía, la detención se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal en la colonia Adolfo López Mateos del municipio de Hermosillo.

6 entidades, incluida Sonora, concentran 50% de adolescentes imputados

Al abordarlos, los sujetos y el menor intentaron correr, resistiéndose a su captura, por lo que fue necesario utilizar la fuerza para someterlos y, tras una revisión, se les halló un total de 30 envoltorios de plástico de color morado, conteniendo una sustancia granulada con características de narcótico; la droga estaba distribuida entre todos los detenidos.

Las personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa por el delito contra la salud y resistencia de particulares.

MÁS DETENIDOS. El pasado 11 de julio, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, declaró que un total de 344 menores de edad han sido detenidos en lo que va del 2025 en Sonora, entre 10 y 12 años, la mayoría provenientes de otros estados, indicó.

El funcionario federal mencionó que se ha presentado un incremento de menores detenidos en acciones criminales, por lo que reiteró la importancia del núcleo familiar.

“Los padres de familia tienen que vigilar a sus hijos; es lo más sagrado que tienen, los hijos, y no los vigilan. Al rato se les pierden y aparecen con grupos criminales haciendo cosas que no corresponden”, dijo.

La edición 2025 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol), en 2023, indica que seis estados —incluido Sonora— concentraron la mitad de las personas adolescentes registradas como imputadas por la comisión de un delito, en las carpetas de investigación iniciadas ese año.

El documento también señaló que, durante el 2023, los órganos jurisdiccionales de seis entidades, entre ellas Sonora, concentraron el 54.0 por ciento de las causas penales ingresadas en materia de justicia para adolescentes.

Además, durante el 2023, Sonora ocupó el tercer lugar con la tasa más alta de personas adolescentes ingresadas a los centros de internamiento por cada 100 mil personas, con un índice de 58.7.

Al cierre del 2023, de acuerdo con la Epacol, el estado de Sonora ocupó el quinto lugar con los mayores porcentajes de ocupación de los centros de internamiento, con 41.1 por ciento, con lo cual superó la media nacional, que fue de 20.4 por ciento.

Asimismo, la encuesta señala que, a nivel nacional, en el 2023 había 589 agencias del Ministerio Público y/o fiscalías especializadas en la atención de los adolescentes en el país, lo que representa una disminución del 10 por ciento en comparación con la situación del 2022, cuando había 660.

De igual forma, el número de personas trabajando en las agencias del Ministerio Público (AMP) y/o fiscalías especializadas en atención de personas adolescentes, en el país, tuvo una disminución de 40 por ciento en comparación con el 2022, pues la cifra pasó de 7 mil 935 a 4 mil 699 personas.

Fenómeno creciente ı Foto: Especial