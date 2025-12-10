Atacan a subsecretario de Seguridad de Colima; en su vehículo, 20 disparos

EL VEHÍCULO en el que iba el alto mando operativo recibió al menos 20 balazos, algunos en el parabrisas.

Heriberto Moretín Ramírez, subsecretario de Operaciones y segundo al mando en la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, resultó herido durante un ataque armado cuando se dirigía a sus oficinas en la capital del estado, atentado en el que los agresores habrían disparado en al menos 20 ocasiones a la camioneta en la que se desplazaba.

De manera extraoficial se mencionó que el funcionario está hospitalizado, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con informes locales, los agresores se encontraban en una camioneta estacionada desde la cual le dispararon con armas largas.

EL DATO: DE ENERO a octubre del 2025, en el estado de Colima se registraron 22 mil 286 actos delictivos, para un total de 73 en promedio cada día, arriba del promedio nacional.

La Fiscalía General del Estado de Colima indicó que el funcionario se encuentra en condiciones estables de salud y personal de la institución se trasladó al lugar de los hechos para recopilar indicios y datos de prueba.

“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles”, mencionó la fiscalía.

Asimismo, informó que ya se trabaja en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del ataque.

La Fiscalía de Colima realizó un operativo en la calle Vía Láctea de la colonia Puerta del Sol, luego de localizar un auto blanco presuntamente relacionado con el ataque al funcionario.

En el lugar también se observó el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas del país, mientras que los peritos realizaban las indagatorias en torno a la unidad localizada para determinar su posible relación con la agresión al funcionario.

2 Mil 354 delitos contra la vida y la integridad corporal en Colima en 10 meses

Este caso se suma a otros que marcan el contexto reciente de violencia que ha vivido el estado de Colima en el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, pues es una de las entidades federativas más castigadas, con 459 homicidios dolosos entre enero y octubre de este año, para un promedio de 3 cada 2 días, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Apenas en octubre anterior fue asesinada Gabriela Mejía, exalcaldesa priista del municipio de Cuauhtémoc que desempeñó el cargo entre el 2021 y el 2024.

Y el lunes pasado, en hechos distintos, dos hombres fueron asesinados por disparos de arma de fuego.

En la calle Girasoles de la colonia Jardines de Santiago, los vecinos fueron quienes reportaron una balacera. Al lugar arribaron policías y encontraron a un hombre herido de bala, por lo cual fue trasladado a un hospital, donde falleció.

El deterioro en las condiciones de seguridad de la entidad, sin embargo, va más allá. De acuerdo con el Índice de Paz en México 2025 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el estado de Colima ha registrado la mayor descomposición en la materia desde el 2015, con aumentos de más de 250 por ciento en sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, en delitos con violencia y homicidios.

El IEP señala que el estado de Colima se ha visto envuelto en un aumento de la violencia como resultado de enfrentamientos entre cárteles, pues el pequeño estado costero representa un punto clave para la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, que son utilizados en la síntesis de fentanilo y metanfetaminas, sustancias que posteriormente se procesan y trafican hacia Estados Unidos.

El informe también señala que Colima registró por mucho el mayor impacto per cápita de la violencia, con un costo financiero que alcanzó casi 90 mil pesos por persona en el 2024.

Hasta el cierre de esta edición, ni la gobernadora Vizcaíno Silva, ni algún otro funcionario de su gobierno, habían emitido algún mensaje, más allá de la “condena” al atentado expresada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.